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https://sputniknews.com.tr/20230111/kilicdaroglu-tuik-eliyle-isciden-300-milyar-dolar-calindi-5-ay-sonra-borcumuzu-odeyecegiz-1065648865.html
Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, 5 ay sonra borcumuzu ödeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, 5 ay sonra borcumuzu ödeyeceğiz
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındığını söyleyerek, "5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz" dedi. Beyaz yakalılara da... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T20:40+0300
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ekonomi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla belirlenen ücretlere dair açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. “E biz beyaz yakalılar?” dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, 5 ay sonra borcumuzu ödeyeceğiz

20:40 11.01.2023 (güncellendi: 20:44 11.01.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındığını söyleyerek, "5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz" dedi. Beyaz yakalılara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla belirlenen ücretlere dair açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. “E biz beyaz yakalılar?” dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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