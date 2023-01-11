https://sputniknews.com.tr/20230111/kilicdaroglu-tuik-eliyle-isciden-300-milyar-dolar-calindi-5-ay-sonra-borcumuzu-odeyecegiz-1065648865.html

Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, 5 ay sonra borcumuzu ödeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındı, 5 ay sonra borcumuzu ödeyeceğiz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK eliyle işçiden 300 milyar dolar çalındığını söyleyerek, "5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz" dedi. Beyaz yakalılara da... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T20:40+0300

2023-01-11T20:40+0300

2023-01-11T20:44+0300

ekonomi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla belirlenen ücretlere dair açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "TÜİK eliyle işçiden 300 milyar Dolar çalındı. 5 ay sonra borcumuzu ödemeye başlıyoruz. Ücret vergisinin devlete değil, işçiye ödenmesini sağlayacağız. “E biz beyaz yakalılar?” dediğinizi duyar gibiyim. Siz de işçisiniz, kanmayın bunlara. Tabii ki size de borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu