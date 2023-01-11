https://sputniknews.com.tr/20230111/izmirde-gece-saatlerinde-saganak-etkili-oldu-konak-balcova-bornovada-su-baskinlari-yasandi-1065618604.html

İzmir'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu: Konak, Balçova, Bornova'da su baskınları yaşandı

İzmir'de gece saatlerinde sağanak etkili oldu: Konak, Balçova, Bornova'da su baskınları yaşandı

İzmir'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Bornova'da su baskınları yaşandı, birçok araç yolda... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T09:33+0300

2023-01-11T09:33+0300

2023-01-11T09:33+0300

yaşam

türkiye

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sağanak

sel

su baskını

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İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı. Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.Öğle saatlerine kadar sürecekSağanak yağışın aralıklarla bugün öğleye kadar devam edeceği öğrenildi.Öte yandan, Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden bir kamu binasının arka girişindeki duvar çöktü.Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu.Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi.İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230111/meteorolojiden-istanbul-dahil-60-il-icin-kar-firtina-ve-saganak-uyarisi-1065616236.html

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türkiye, izmir, sağanak, sel, su baskını