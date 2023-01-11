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İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlay Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T01:34+0300
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren isimlerinden Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge, Bulgaristan güvenlik birimleri tarafından yakalandıktan sonra Türk polisine teslim edildi. Gölge, gece geç saatlerde İstanbul’a getirilerek Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.AA'nın haberine göre, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığı'nca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, bugün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230110/icisleri-bakani-soylu-gabarda-2si-gri-kategoride-olmak-uzere-4-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1065606521.html
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taksim, istanbul

İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi

01:34 11.01.2023
© İHAİstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlay Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi.
İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlay Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlay Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıyı gerçekleştiren isimlerinden Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge, Bulgaristan güvenlik birimleri tarafından yakalandıktan sonra Türk polisine teslim edildi.
Gölge, gece geç saatlerde İstanbul’a getirilerek Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.
AA'nın haberine göre, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığı'nca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.
Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, bugün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı.
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