https://sputniknews.com.tr/20230111/israil-cumhurbaskani-herzogdan-erdogana-davet-1065635198.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a davet

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a davet

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet etti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T15:05+0300

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dünya

israil

recep tayyip erdoğan

isaac herzog

türkiye

büyükelçi

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi'ni kabul etti.Herzog, yaptığı açıklamada "Ülkelerin ilişkilerini güçlendirmek adına hepimizin çalışacağına eminim" ifadelerini kullandı.Herzog, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'u İsrail'i ziyaret etmeye davet etti.İki ülke, ilişkilerin normalleşmesini takiben karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda anlaşmıştı.Geçen yıl Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu.Öte yandan Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturması, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesi kaygısını yarattı.Türkiye, geçen hafta İsrail'in yeni aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/israil-savunma-bakani-gantz-turkiye-iliskilerimizi-gelistirebilecegimiz-kuresel-bir-aktor-1062795735.html

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israil, recep tayyip erdoğan, isaac herzog, türkiye, büyükelçi