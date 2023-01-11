https://sputniknews.com.tr/20230111/israil-cumhurbaskani-herzogdan-erdogana-davet-1065635198.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a davet
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a davet
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet etti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:05+0300
2023-01-11T15:05+0300
2023-01-11T15:05+0300
dünya
israil
recep tayyip erdoğan
isaac herzog
türkiye
büyükelçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056673531_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_acaa7e86f98f88b1b4f4e7449e4ce11f.jpg
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi'ni kabul etti.Herzog, yaptığı açıklamada "Ülkelerin ilişkilerini güçlendirmek adına hepimizin çalışacağına eminim" ifadelerini kullandı.Herzog, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'u İsrail'i ziyaret etmeye davet etti.İki ülke, ilişkilerin normalleşmesini takiben karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda anlaşmıştı.Geçen yıl Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu.Öte yandan Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturması, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesi kaygısını yarattı.Türkiye, geçen hafta İsrail'in yeni aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/israil-savunma-bakani-gantz-turkiye-iliskilerimizi-gelistirebilecegimiz-kuresel-bir-aktor-1062795735.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056673531_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_ad683072d4ada0de62d29a065589b5d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, recep tayyip erdoğan, isaac herzog, türkiye, büyükelçi
israil, recep tayyip erdoğan, isaac herzog, türkiye, büyükelçi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a davet
Abone ol
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet etti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi'ni kabul etti.
Herzog, yaptığı açıklamada "Ülkelerin ilişkilerini güçlendirmek adına hepimizin çalışacağına eminim" ifadelerini kullandı.
Herzog, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'u İsrail'i ziyaret etmeye davet etti.
İki ülke, ilişkilerin normalleşmesini takiben karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda anlaşmıştı.
Geçen yıl Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail lideri olmuştu.
Öte yandan Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakanlık koltuğuna oturması, Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesi kaygısını yarattı.
Türkiye, geçen hafta İsrail'in yeni aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamıştı.