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https://sputniknews.com.tr/20230111/insaat-maliyet-endeksi-yillik-yuzde-10347-artti-1065619510.html
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 103.47 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 103.47 arttı
İnşaat maliyet endeksi Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1.17, yıllık yüzde 103.47 artış kaydetti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T10:29+0300
2023-01-11T10:29+0300
ekonomi
inşaat
ekonomi
ekonomik kriz
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks geçen yılın kasım ayında aylık yüzde 1,17, yıllık yüzde 103,47 yükseldi.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,47 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 108,55, işçilik endeksi yüzde 87,92 artış gösterdi.Bina inşaatı maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101.48 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14, işçilik endeksi yüzde 1,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 105,94, işçilik endeksi yüzde 88,16 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,16 arttı. Ekim 2022'ye kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,9, işçilik endeksi yüzde 1,32 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 117,07, işçilik endeksi yüzde 87,03 yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20221204/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-ithal-ekonomi-komiserlerine-asla-bel-baglamayiz-1064143806.html
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inşaat, ekonomi, ekonomik kriz
inşaat, ekonomi, ekonomik kriz

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 103.47 arttı

10:29 11.01.2023
TOKİ - Ev - inşaat
TOKİ - Ev - inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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İnşaat maliyet endeksi Kasım 2022'de aylık bazda yüzde 1.17, yıllık yüzde 103.47 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks geçen yılın kasım ayında aylık yüzde 1,17, yıllık yüzde 103,47 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,47 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 108,55, işçilik endeksi yüzde 87,92 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101.48 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,14, işçilik endeksi yüzde 1,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 105,94, işçilik endeksi yüzde 88,16 yükseldi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,16 arttı. Ekim 2022'ye kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,9, işçilik endeksi yüzde 1,32 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 117,07, işçilik endeksi yüzde 87,03 yükseldi.
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