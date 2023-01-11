https://sputniknews.com.tr/20230111/ingilterede-havalimanindaki-kargo-paketinde-uranyum-bulunmasi-uzerine-sorusturma-baslatildi-1065628538.html
İngiltere'de havalimanındaki kargo paketinde uranyum bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
İngiltere'de havalimanındaki kargo paketinde uranyum bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde 'az miktarda' uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T13:21+0300
2023-01-11T13:21+0300
2023-01-11T13:21+0300
dünya
ingiltere
heathrow havalimanı
uranyum
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Polis, '29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin' tespit edildiğini açıkladı.Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi.BBC, paketin içerisindeki demir parçalar arasında uranyum bulunduğunu iddia etti.Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.
ingiltere
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ingiltere, heathrow havalimanı, uranyum
ingiltere, heathrow havalimanı, uranyum
İngiltere'de havalimanındaki kargo paketinde uranyum bulunması üzerine soruşturma başlatıldı
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İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde 'az miktarda' uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Polis, '29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin' tespit edildiğini açıkladı.
Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi.
BBC, paketin içerisindeki demir parçalar arasında uranyum bulunduğunu iddia etti.
Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.