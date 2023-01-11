Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-ile-japonya-arasinda-savunma-anlasmasi-imzalandi-1065653981.html
İngiltere ile Japonya arasında savunma anlaşması imzalandı
İngiltere ile Japonya arasında savunma anlaşması imzalandı
İngiltere ile Japonya, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren savunma anlaşmasına imza attı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:40+0300
2023-01-11T23:41+0300
dünya
ingiltere
japonya
savunma
10 numara
kişida fumio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abba385be0a7f6cc1a1994ed80186c6c.jpg
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak" ifadesine yer verildi.Anlaşmanın, yıllarca süren müzakereler, savunma ve güvenlik işbirliğini hızlandıracağına değinilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiltere ile Japonya'nın birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.Ayrıca, açıklamada, anlaşmanın, İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik "sarsılmaz taahhüdünü" de güçlendireceğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/japonyada-1-ayda-3-bakan-istifasi-icisleri-bakani-gorevi-birakti--1063663862.html
ingiltere
japonya
10 numara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e95cc767e86040131307b987a36ebed9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, japonya, savunma, 10 numara, kişida fumio
ingiltere, japonya, savunma, 10 numara, kişida fumio

İngiltere ile Japonya arasında savunma anlaşması imzalandı

23:40 11.01.2023 (güncellendi: 23:41 11.01.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinJaponya - Bayrağı
Japonya - Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
İngiltere ile Japonya, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren savunma anlaşmasına imza attı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak" ifadesine yer verildi.
Anlaşmanın, yıllarca süren müzakereler, savunma ve güvenlik işbirliğini hızlandıracağına değinilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiltere ile Japonya'nın birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.
Ayrıca, açıklamada, anlaşmanın, İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik "sarsılmaz taahhüdünü" de güçlendireceğinin altı çizildi.
Japonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
DÜNYA
Japonya'da 1 ayda 3. bakan istifası: İçişleri Bakanı görevi bıraktı
21 Kasım 2022, 00:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала