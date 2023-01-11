https://sputniknews.com.tr/20230111/ingiltere-ile-japonya-arasinda-savunma-anlasmasi-imzalandi-1065653981.html
İngiltere ile Japonya arasında savunma anlaşması imzalandı
İngiltere ile Japonya arasında savunma anlaşması imzalandı
İngiltere ile Japonya, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren savunma anlaşmasına imza attı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:40+0300
2023-01-11T23:40+0300
2023-01-11T23:41+0300
dünya
ingiltere
japonya
savunma
10 numara
kişida fumio
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak" ifadesine yer verildi.Anlaşmanın, yıllarca süren müzakereler, savunma ve güvenlik işbirliğini hızlandıracağına değinilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiltere ile Japonya'nın birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.Ayrıca, açıklamada, anlaşmanın, İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik "sarsılmaz taahhüdünü" de güçlendireceğinin altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/japonyada-1-ayda-3-bakan-istifasi-icisleri-bakani-gorevi-birakti--1063663862.html
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ingiltere, japonya, savunma, 10 numara, kişida fumio
ingiltere, japonya, savunma, 10 numara, kişida fumio
İngiltere ile Japonya arasında savunma anlaşması imzalandı
23:40 11.01.2023 (güncellendi: 23:41 11.01.2023) Abone ol
İngiltere ile Japonya, birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırılmasına izin veren savunma anlaşmasına imza attı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu iş birliğinin, "İngiltere ile Japonya arasında 100 yıldan uzun süredir yapılan en önemli savunma anlaşması" olduğu vurgulanarak, "İngiltere, Japonya ile Karşılıklı Erişim Anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olacak" ifadesine yer verildi.
Anlaşmanın, yıllarca süren müzakereler, savunma ve güvenlik işbirliğini hızlandıracağına değinilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın, İngiltere ile Japonya'nın birbirlerinin topraklarında kuvvet konuşlandırmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.
Ayrıca, açıklamada, anlaşmanın, İngiltere'nin, Hint-Pasifik bölgesinin güvenlik ve istikrarını sağlamaya yönelik "sarsılmaz taahhüdünü" de güçlendireceğinin altı çizildi.