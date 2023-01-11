https://sputniknews.com.tr/20230111/imamoglu-ftye-konustu-secmen-buna-yanit-verecektir-1065620233.html

İmamoğlu, FT'ye konuştu: 'Bu hükümet 2023 seçimlerinde ağır bir yenilgi alacak'

İmamoğlu, FT'ye konuştu: 'Bu hükümet 2023 seçimlerinde ağır bir yenilgi alacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İngiliz Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Onlar demokrasiyi baltalıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T10:51+0300

2023-01-11T10:51+0300

2023-01-11T11:02+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul

recep tayyip erdoğan

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Financial Times (FT) gazetesinden Ayla Jean Yackley'e konuştu.Gazetede "Türkiye’de muhalefet lideri siyasi yasağın demokrasiyi baltaladığını söyledi" başlığıyla yayınlanan haberde, "İmamoğlu, seçmenin Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini sandıkta cezalandıracağını öngörüyor" denildi.İmamoğlu, “Onlar demokrasiyi baltalıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla insanların seçme özgürlüğünü reddediyorlar. Seçmen 2023 seçimlerinde sandıktan buna yanıt verecektir ve bu hükümet ağır bir yenilgi alacaktır" ifadelerini kullandı."Bana verilen ceza hükümetin İstanbul’u kaybederek yaşadığı büyük travmadan kaynaklanıyor" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:"Yargının ne kadar politize olduğunu görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Bu durum demokrasiyi etkiliyor. Türkiye’de ilgili kurumlara dikte eden baskıcı bir mentalite var. Kimsenin onlara karşı olmasını istemiyorlar."

https://sputniknews.com.tr/20230108/kilicdaroglu-ekrem-baskani-hic-kimseye-kaptirmayiz-1065524020.html

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