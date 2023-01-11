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https://sputniknews.com.tr/20230111/hollandadan-netanyahuya-iki-devletli-cozum-hatirlatmasi-1065650693.html
Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, "Hollanda, iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek" dedi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göreve başlayan yeni İsrail hükümetini tebrik etmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.Rutte, görüşmede Hollanda-İsrail ilişkilerini ve Filistin meselesini ele aldıklarını kaydetti.Rutte, Netanyahu'ya Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını hatırlatarak, "Hollanda'nın iki devletli çözüm ilkesini desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdim" ifadesini kullandı.İki devletli çözüm modelinin tehlikeye sokulmasına karşı olduklarını anımsatan Rutte, "Bunu tehlikeye sokacak her adıma karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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israil, hollanda
israil, hollanda

Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması

21:35 11.01.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinHollanda Başbakanı Mark Rutte
Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, "Hollanda, iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek" dedi.
Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göreve başlayan yeni İsrail hükümetini tebrik etmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Rutte, görüşmede Hollanda-İsrail ilişkilerini ve Filistin meselesini ele aldıklarını kaydetti.
Rutte, Netanyahu'ya Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını hatırlatarak, "Hollanda'nın iki devletli çözüm ilkesini desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdim" ifadesini kullandı.
İki devletli çözüm modelinin tehlikeye sokulmasına karşı olduklarını anımsatan Rutte, "Bunu tehlikeye sokacak her adıma karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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