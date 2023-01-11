https://sputniknews.com.tr/20230111/hollandadan-netanyahuya-iki-devletli-cozum-hatirlatmasi-1065650693.html
Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, "Hollanda, iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek" dedi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T21:35+0300
2023-01-11T21:35+0300
2023-01-11T21:35+0300
dünya
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hollanda
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Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göreve başlayan yeni İsrail hükümetini tebrik etmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.Rutte, görüşmede Hollanda-İsrail ilişkilerini ve Filistin meselesini ele aldıklarını kaydetti.Rutte, Netanyahu'ya Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını hatırlatarak, "Hollanda'nın iki devletli çözüm ilkesini desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdim" ifadesini kullandı.İki devletli çözüm modelinin tehlikeye sokulmasına karşı olduklarını anımsatan Rutte, "Bunu tehlikeye sokacak her adıma karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde, "Hollanda, iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek" dedi.
Başbakan Rutte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göreve başlayan yeni İsrail hükümetini tebrik etmek için İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Rutte, görüşmede Hollanda-İsrail ilişkilerini ve Filistin meselesini ele aldıklarını kaydetti.
Rutte, Netanyahu'ya Filistin meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını hatırlatarak, "Hollanda'nın iki devletli çözüm ilkesini desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdim" ifadesini kullandı.
İki devletli çözüm modelinin tehlikeye sokulmasına karşı olduklarını anımsatan Rutte, "Bunu tehlikeye sokacak her adıma karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.