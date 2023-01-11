https://sputniknews.com.tr/20230111/fahrettin-altunun-avukati-kaftanciogluna-verilen-beraat-kararina-itiraz-edeceklerini-bildirdi-1065646945.html
Fahrettin Altun'un avukatı, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına itiraz edeceklerini bildirdi
Fahrettin Altun'un avukatı, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına itiraz edeceklerini bildirdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkiline yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP'li Canan... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T19:46+0300
2023-01-11T19:46+0300
2023-01-11T19:47+0300
politika
fahrettin altun
canan kaftancıoğlu
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Avukat Tunç, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesince, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, ilk derece mahkemesi hakiminin dosyadaki delillere ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına itibar etmeyerek açıkça hukuka aykırı bir karara imza attığını belirten Tunç, şöyle devam etti:Mahkemenin kararıAnadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesinde Kaftancıoğlu ile taraf avukatlarının katıldığı bugünkü duruşmada söz alan avukat Sezgin Tunç, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, üzerine atılı suçu işleyen sanığın, müvekkiline yönelik açıkça suç isnadında bulunduğunu ifade etti.Avukat Tunç, bu nedenle de sanığın cezalandırılmasını talep etti.Duruşma savcısı, daha önce vermiş olduğu mütalaayı tekrarlayarak sanığın, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.Mütalaaya ilişkin savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, katılana kesinlikle hakaret etmediğini savundu.Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vererek, Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20230111/mahkemeden-canan-kaftancioglu-karari-1065622039.html
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fahrettin altun, canan kaftancıoğlu
fahrettin altun, canan kaftancıoğlu
Fahrettin Altun'un avukatı, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına itiraz edeceklerini bildirdi
19:46 11.01.2023 (güncellendi: 19:47 11.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, müvekkiline yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararını istinafa taşıyacaklarını bildirdi.
Avukat Tunç, Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesince, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, ilk derece mahkemesi hakiminin dosyadaki delillere ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına itibar etmeyerek açıkça hukuka aykırı bir karara imza attığını belirten Tunç, şöyle devam etti:
"Savcılık makamının mahkumiyet yönündeki mütalaasına ve sanığın müvekkile yönelik ağır suç isnatlarına rağmen verilen beraat kararı maalesef kararı veren hakimi de bu hakaret ve iftira kampanyasının bir parçası haline getirmiştir. Ayrıca henüz yargılama süreci sona ermemişken bu kararın nihai bir kararmış gibi lanse edilmesi de daha önce yapılan algı ve karalama çalışmalarının devamı niteliğindedir. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız ve sürecin yakın takipçisi olacağız."
Mahkemenin kararı
Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesinde Kaftancıoğlu ile taraf avukatlarının katıldığı bugünkü duruşmada söz alan avukat Sezgin Tunç, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, üzerine atılı suçu işleyen sanığın, müvekkiline yönelik açıkça suç isnadında bulunduğunu ifade etti.
Avukat Tunç, bu nedenle de sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Duruşma savcısı, daha önce vermiş olduğu mütalaayı tekrarlayarak sanığın, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.
Mütalaaya ilişkin savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, katılana kesinlikle hakaret etmediğini savundu.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vererek, Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmetti.