Fahrettin Altun'un avukatı, Kaftancıoğlu'na verilen beraat kararına itiraz edeceklerini bildirdi

"Savcılık makamının mahkumiyet yönündeki mütalaasına ve sanığın müvekkile yönelik ağır suç isnatlarına rağmen verilen beraat kararı maalesef kararı veren hakimi de bu hakaret ve iftira kampanyasının bir parçası haline getirmiştir. Ayrıca henüz yargılama süreci sona ermemişken bu kararın nihai bir kararmış gibi lanse edilmesi de daha önce yapılan algı ve karalama çalışmalarının devamı niteliğindedir. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız ve sürecin yakın takipçisi olacağız."