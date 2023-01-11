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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230111/euro-2020-lira-seviyesine-yukseldi-1065618023.html
Euro 20.20 lira seviyesine yükseldi, gram altın rekor tazeledi
Euro 20.20 lira seviyesine yükseldi, gram altın rekor tazeledi
Euro günün ilk saatlerinde 20.20 lirayı gördü. Dolar ise 18.78 liradan işlem görüyor. Gram altın ise rekor tazeleyerek 1136 lirayı gördü. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Dolar 18,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,18 TL’de yer alıyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1880 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1136 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1892 lira, yarım altın 3783 lira, cumhuriyet altını 7537 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065581097.html
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euro, euro/tl, dolar, dolar/tl, altın
euro, euro/tl, dolar, dolar/tl, altın

Euro 20.20 lira seviyesine yükseldi, gram altın rekor tazeledi

09:14 11.01.2023 (güncellendi: 09:20 11.01.2023)
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
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Euro günün ilk saatlerinde 20.20 lirayı gördü. Dolar ise 18.78 liradan işlem görüyor. Gram altın ise rekor tazeleyerek 1136 lirayı gördü.
Dolar 18,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,18 TL’de yer alıyor.

Gram altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 1880 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1136 liradan alıcı buluyor.

Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1892 lira, yarım altın 3783 lira, cumhuriyet altını 7537 liradan el değiştiriyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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