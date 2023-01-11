https://sputniknews.com.tr/20230111/euro-2020-lira-seviyesine-yukseldi-1065618023.html
Euro 20.20 lira seviyesine yükseldi, gram altın rekor tazeledi
Euro 20.20 lira seviyesine yükseldi, gram altın rekor tazeledi
Euro günün ilk saatlerinde 20.20 lirayı gördü. Dolar ise 18.78 liradan işlem görüyor. Gram altın ise rekor tazeleyerek 1136 lirayı gördü. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T09:14+0300
2023-01-11T09:14+0300
2023-01-11T09:20+0300
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Dolar 18,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,18 TL’de yer alıyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1880 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1136 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1892 lira, yarım altın 3783 lira, cumhuriyet altını 7537 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1065581097.html
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euro, euro/tl, dolar, dolar/tl, altın
euro, euro/tl, dolar, dolar/tl, altın
Euro 20.20 lira seviyesine yükseldi, gram altın rekor tazeledi
09:14 11.01.2023 (güncellendi: 09:20 11.01.2023) Abone ol
Euro günün ilk saatlerinde 20.20 lirayı gördü. Dolar ise 18.78 liradan işlem görüyor. Gram altın ise rekor tazeleyerek 1136 lirayı gördü.
Dolar 18,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 20,18 TL’de yer alıyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1880 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1136 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1892 lira, yarım altın 3783 lira, cumhuriyet altını 7537 liradan el değiştiriyor.