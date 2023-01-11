https://sputniknews.com.tr/20230111/eskisehirde-7-ay-once-pencereden-dusen-kadinin-olumune-iliskin-eski-sevgilisi-gozaltina-alindi-1065643161.html
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin eski sevgilisi gözaltına alındı
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin eski sevgilisi gözaltına alındı
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden atlayıp yaşamına son verdiği iddia edilen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüne ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:46+0300
2023-01-11T17:46+0300
2023-01-11T17:46+0300
yaşam
eskişehir
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Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.AA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.Ne olmuştu?Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin eski sevgilisi gözaltına alındı
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Eskişehir'de 7 ay önce pencereden atlayıp yaşamına son verdiği iddia edilen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüne ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı
Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.
Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Ne olmuştu?
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.