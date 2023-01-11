Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230111/eskisehirde-7-ay-once-pencereden-dusen-kadinin-olumune-iliskin-eski-sevgilisi-gozaltina-alindi-1065643161.html
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin eski sevgilisi gözaltına alındı
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin eski sevgilisi gözaltına alındı
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden atlayıp yaşamına son verdiği iddia edilen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüne ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:46+0300
2023-01-11T17:46+0300
yaşam
eskişehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065643408_0:67:715:469_1920x0_80_0_0_26d7ee37295905fdb36f3ff506d3cf24.jpg
Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.AA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.Ne olmuştu?Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065643408_0:0:715:536_1920x0_80_0_0_8e1cfa30bea3b366c648fc66d88e4554.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eskişehir
eskişehir

Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin eski sevgilisi gözaltına alındı

17:46 11.01.2023
© FotoğrafEskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden düşen kadının ölümüne ilişkin şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Fotoğraf
Abone olTelegram
Eskişehir'de 7 ay önce pencereden atlayıp yaşamına son verdiği iddia edilen 36 yaşındaki Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümüne ilişkin bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı
Eskişehir'de yaklaşık 7 ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zerin Kılınç'ın (36) geçen yıl haziran ayında yüksekten düşme sonucu şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasında bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.
Şüpheli Y.S'nin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала