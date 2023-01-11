https://sputniknews.com.tr/20230111/eski-mardinde-90-milyon-liralik-dev-proje-betonarme-yapilar-yikiliyor-1065621412.html

Eski Mardin'de 90 milyon liralık dev proje: Betonarme yapılar yıkılıyor

Eski Mardin'de 90 milyon liralık dev proje: Betonarme yapılar yıkılıyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarihi Mardin bölgesinde betonarme yapıların yıkılması için yapılan proje hakkında... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T11:34+0300

2023-01-11T11:34+0300

2023-01-11T11:38+0300

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Vali Mahmut Demirtaş, betonarme yapılardan arındırılması için başlatılan projenin yüzde 30’luk kısmının tamamlandığını belirterek, yaklaşık 14 aydır devam eden projenin gelecek 2 yıl içerisinde tamamlamayı düşündüklerini ifade etti. Bugüne kadar 15 milyon TL'den fazla maliyete katlanılan projenin nihayete erdiğinde yaklaşık 90 milyon TL daha harcanması öngörülmekte olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Fayda maliyet açısından yaklaşıldığında tarih, turizm ve kültür faaliyetlerinin nicel ve niteliklerinin artırıcı etkisiyle çok kısa sürede kendini amorti edecek ve şehrin sakinlerine katma değeri yüksek olan bir insan hareketliliğini sağlamış olacaktır” dedi.'Kaybolmuş tarihi dokuları tekrar gün yüzüne çıkarmış bulunmaktayız'Yeni yılın başlangıcında 12 bin 800 metrekare alanda yıkım yapıldığını dile getiren Demirtaş, “Yıkılması planlanan 240 yapıdan 36 tanesi yıkıldı. Bu 36 adetin içerisinde yıkımı sağlanan bağımsız bölüm, daire sayısı ise 133 adettir. Sayısal anlamda bakıldığında projemizin yüzde 15'i tamamlanmış bulunmaktadır. Ancak, bağımsız adet bazında değerlendirdiğimizde tamamlanan rakamın yüzde 30 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Öte taraftan, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrimiz doğal görünüm yapısına kavuşmuş, açık hava müzesi özelliği daha rahat bir şekilde görülmüş olacaktır. Öyle ki, kentsel sit alanı olarak Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından koruma altına alanın şehrimizin tarihi yapılarına gelişi güzel betonarme eklemeler yapılarak adeta kendi tarihimize ihanet edercesine vatandaşlarımızın müdahalesi olmuştur" diye konuştu.Vali Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:“Projemizi, 2021 yılının ortalarında hayata geçirme düşüncesiyle yola çıktık" diyen Vali Demirtaş, "Nihai hale gelinceye kadar bilimsel, teknik ve kent sosyolojisi gibi çok ciddi parametreler ışığında fizibilite raporları hazırlayarak karar verdik. Yaklaşık 14 aydır devam eden projemizi gelecek 2 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bugüne kadar 15 milyon TL'den fazla maliyete katlanılan bu projemiz nihayete erdiğinde yaklaşık 90 milyon TL daha harcanması öngörülmektedir. Fayda maliyet açısından yaklaşıldığında tarih. turizm ve kültür faaliyetlerinin nicel ve niteliklerinin artırıcı etkisiyle çok kısa sürede kendini amorti edecek ve şehrin sakinlerine katma değeri yüksek olan bir insan hareketliliğini sağlamış olacaktır” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220609/tarihi-sutuna-restorasyon-sirasinda-yazi-yazildi-sur-as-2007-1057210359.html

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