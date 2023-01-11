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Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı
Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı
Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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düzce
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Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P'yi eve kilitleyerek 2 gün boyunca fiziksel şiddet uyguladı.Kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., durumu polise bildirdi. M.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Parlak’a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.
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düzce, kadına şiddet
düzce, kadına şiddet

Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı

23:47 11.01.2023
© Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı.
Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
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Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı.
Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P'yi eve kilitleyerek 2 gün boyunca fiziksel şiddet uyguladı.
Kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., durumu polise bildirdi. M.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Parlak’a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.

Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.
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