https://sputniknews.com.tr/20230111/esine-siddet-uygulayan-duzce-il-kultur-ve-turizm-mudur-vekili-sabahattin-parlak-gorevden-alindi-1065654102.html
Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı
Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı
Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T23:47+0300
2023-01-11T23:47+0300
2023-01-11T23:47+0300
türkiye
düzce
kadına şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065654169_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_89e135ce599119e30917eb6bd0f0760e.jpg
Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P'yi eve kilitleyerek 2 gün boyunca fiziksel şiddet uyguladı.Kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., durumu polise bildirdi. M.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Parlak’a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.
türkiye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065654169_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_61dfe8f605f325913bcdb8aed82be005.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
düzce, kadına şiddet
Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı
Abone ol
Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı.
Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P'yi eve kilitleyerek 2 gün boyunca fiziksel şiddet uyguladı.
Kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., durumu polise bildirdi. M.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Parlak’a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.
Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.