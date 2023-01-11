https://sputniknews.com.tr/20230111/esine-siddet-uygulayan-duzce-il-kultur-ve-turizm-mudur-vekili-sabahattin-parlak-gorevden-alindi-1065654102.html

Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı

Eşine şiddet uygulayan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, görevden alındı

Düzce Valiliği, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası alan Düzce İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak'ı görevden aldı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

düzce

kadına şiddet

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Düzce’de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P'yi eve kilitleyerek 2 gün boyunca fiziksel şiddet uyguladı.Kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., durumu polise bildirdi. M.P.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Parlak’a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı.Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.

türkiye

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düzce, kadına şiddet