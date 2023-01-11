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https://sputniknews.com.tr/20230111/dunya-bankasi-turkiye-buyume-tahminini-dusurdu-1065613676.html
Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini düşürdü
Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini düşürdü
Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Raporda... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T02:17+0300
2023-01-11T02:17+0300
ekonomi
dünya bankası
türkiye
ekonomi
büyüme
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Dünya Bankası son raporunda birçok ülke ve bölge için büyüme tahminlerini düşürürken yeni negatif şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısını yaptı.Bloomberg HT'nin haberine göre banka, Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek yüzde 2.7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı.Washington merkezli banka salı günü yaptığı açıklamada, küresel gayri safi yurt içi hasılanın bu yıl muhtemelen yüzde 1.7 büyüyeceğini belirtti. Bankanın haziran ayı tahmini bu oranın neredeyse iki katı seviyesindeydi. Dünya Bankası tahmini gerçekleşirse küresel ekonomi 2009 ve 2020’den sonra son 30 yılın en kötü performansını gösterecek.Banka aynı zamanda 2024 büyüme tahminini de indirirken kalıcı enflasyon ve yüksek faiz oranlarını anahtar faktörler olarak değerlendirdi. Dünya Bankası Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yatırımlardaki düşüşü de aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak sundu.Dünya Bankası Başkanı David Malpass “Kalkınmanın karşı karşıya olduğu kriz yoğunlaşıyor” değerlendirmesini yaptı.
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dünya bankası, türkiye, ekonomi, büyüme
dünya bankası, türkiye, ekonomi, büyüme

Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

02:17 11.01.2023
© REUTERS / MURAD SEZERİstanbul Türk bayrağı
İstanbul Türk bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© REUTERS / MURAD SEZER
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Dünya Bankası son raporunda Türkiye için 2023 büyüme tahminini 0,5 puan düşürerek yüzde 2,7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı. Raporda 2023 yılı küresel büyüme tahmini de düşürüldü, yeni şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısı yapıldı.
Dünya Bankası son raporunda birçok ülke ve bölge için büyüme tahminlerini düşürürken yeni negatif şokların küresel ekonomiyi resesyona sokabileceği uyarısını yaptı.
Bloomberg HT'nin haberine göre banka, Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek yüzde 2.7'ye çekti. 2024 yılı tahmini değişmeyerek yüzde 4'te kaldı.
Washington merkezli banka salı günü yaptığı açıklamada, küresel gayri safi yurt içi hasılanın bu yıl muhtemelen yüzde 1.7 büyüyeceğini belirtti. Bankanın haziran ayı tahmini bu oranın neredeyse iki katı seviyesindeydi. Dünya Bankası tahmini gerçekleşirse küresel ekonomi 2009 ve 2020’den sonra son 30 yılın en kötü performansını gösterecek.
Banka aynı zamanda 2024 büyüme tahminini de indirirken kalıcı enflasyon ve yüksek faiz oranlarını anahtar faktörler olarak değerlendirdi. Dünya Bankası Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve yatırımlardaki düşüşü de aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak sundu.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass “Kalkınmanın karşı karşıya olduğu kriz yoğunlaşıyor” değerlendirmesini yaptı.
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