https://sputniknews.com.tr/20230111/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-pusilin-dhcnin-tamaminin-ozgurlestirilmesinde-donum-noktasindayiz-1065625819.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: DHC'nin tamamının özgürleştirilmesinde dönüm noktasındayız

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin: DHC'nin tamamının özgürleştirilmesinde dönüm noktasındayız

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, DHC topraklarının tamamının özgürleştirilmesinde dönüm noktasının geldiğini belirtti. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T12:47+0300

2023-01-11T12:47+0300

2023-01-11T12:51+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

denis puşilin

ukrayna

rusya

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Youtube'da Solovyev Live programına konuk olan Puşilin, "Şu anda Artemovsk ve Seversk'i özgürleştirme imkanı katbekat iyileşti. Bu, Kramatorsk, Slavyansk yönünün köprübaşına uzun zamandır beklenen çıkış anlamına geliyor. Aslında bu bir dönüm noktası, şimdi çok beklediğimiz o an için, yani Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin özgürleştirilmesi için hazırlıklar sürüyor" dedi. Soledar, Artemovsk ve Seversk özgürleştirildikten sonra düşmanın cephe hattının yerle bir edileceğini söyleyen Puşilin, Marinka'nın da neredeyse tümüyle Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu kaydetti. Prigojin: Wagner Grubu, Soledar'ın tamamını kontrol altına aldı Bu arada Wagner Grubu'nun kurucusu, Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, DHC'nin Soledar kentinin Wagner askerleri tarafından tümüyle kontrol altına alındığını belirtti. Soledar'ın merkezinde düşmanı 'kapana kıstırdıklarını' ve çatışmaların sürdüğünü anlatan Prigojin, esir sayısının yarın açıklanacağını söyledi. Soledar'daki operasyon Wagner Grubu'ndan başka bir birliğin katılmadığını bildiren Prigojin, kentteki tuz madenlerinin de kontrolleri altında olduğunu ekledi.

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, denis puşilin, ukrayna, rusya