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Doğu Perinçek: MHP'nin Sinan Ateş cinayetini işlemesi için bir menfaati yok
Doğu Perinçek: MHP'nin Sinan Ateş cinayetini işlemesi için bir menfaati yok
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sinan Ateş cinayeti ile "MHP'nin bu cinayeti işlemesi için bir menfaati yok. Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T12:33+0300
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politika
doğu perinçek
sinan ateş
mhp
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.Perinçek, konuşmasında 30 Aralık tarihinde öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değindi.Cinayetinin sonuçlarına bakıldığında MHP’nin büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Perinçek, “Bu cinayet MHP’nin içinde bunalım yarattı, istifalar yarattı. Demek ki bu cinayeti planlayanlar MHP’ye karşı planladılar ve MHP’de zaaf yaratmak için planladılar, kısmen de başarılı oldular” dedi.MHP’nin Sinan Ateş cinayetini işlemesi için herhangi bir nedeni olmadığını iddia eden Perinçek, “Hiçbir menfaati yok MHP’nin. Çok açık, bu cinayetlerde, şiddet eylemlerinde ilk soru şudur; Kim bundan yararlanır? Yararlanan çıktı” diye konuştu.
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doğu perinçek, sinan ateş, mhp
doğu perinçek, sinan ateş, mhp

Doğu Perinçek: MHP'nin Sinan Ateş cinayetini işlemesi için bir menfaati yok

12:33 11.01.2023
© İHA / CİHAN ATİKDoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA / CİHAN ATİK
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sinan Ateş cinayeti ile "MHP'nin bu cinayeti işlemesi için bir menfaati yok. Cinayeti planlayanlar MHP'ye karşı planladı" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.
Perinçek, konuşmasında 30 Aralık tarihinde öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine de değindi.
Cinayetinin sonuçlarına bakıldığında MHP’nin büyük sorunlar yaşadığını söyleyen Perinçek, “Bu cinayet MHP’nin içinde bunalım yarattı, istifalar yarattı. Demek ki bu cinayeti planlayanlar MHP’ye karşı planladılar ve MHP’de zaaf yaratmak için planladılar, kısmen de başarılı oldular” dedi.
MHP’nin Sinan Ateş cinayetini işlemesi için herhangi bir nedeni olmadığını iddia eden Perinçek, “Hiçbir menfaati yok MHP’nin. Çok açık, bu cinayetlerde, şiddet eylemlerinde ilk soru şudur; Kim bundan yararlanır? Yararlanan çıktı” diye konuştu.
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