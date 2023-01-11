https://sputniknews.com.tr/20230111/doc-gundogdu-bm-plastik-uretimine-sinir-getirmeyi-tartisirken-turkiye-surekli-uretimi-artiriyor-1065649599.html

Doç. Gündoğdu: BM plastik üretimine sınır getirmeyi tartışırken Türkiye sürekli üretimi artırıyor

Doç. Gündoğdu: BM plastik üretimine sınır getirmeyi tartışırken Türkiye sürekli üretimi artırıyor

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'nın konuğu olan Doç. Sedat Gündoğdu "Birleşmiş Milletler bir yandan plastik üretiminin yasal olarak... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T21:08+0300

2023-01-11T21:08+0300

2023-01-11T21:08+0300

radyo

yolcu yolunda gerek

plastik

plastik kirlilik

mikroplastik

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‘Plastik: Mucize mi, Felaket mi?’ kitabının yazarı Mikroplastik Araştırma Grubu’ndan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postasına konuk oldu. Gündoğdu, Türkiye’de plastik üretiminin ileride sorun yaratacağın ileri sürdü. Gündoğdu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Vatandaşlarda çevre sorunlarıyla ilgili bir eğilim var'Bu yıl atık olarak aldığımız miktar geçtiğimiz yıllara göre ciddi bir düşüş gösterdi. 2021 yılına Avrupa’nın ülke dışına gönderdiği plastik atık ve çöplerin yüzde 34’ünü Türkiye aldı. Bu çok önemli bir miktar. Denetimlerin sıklaşması, elektrik masrafı ve bazı işletmelerin plastik ve karışık olanlarının dönüştürülemez olanları gönderen kuruluşların soruşturmaya tabii tutulması gibi birçok neden miktarı bu yıl biraz da olsa azalttı. Birçok anlamda plastikle ilgili problemler yaşıyoruz. Yaşadığımız problemlerin en önemlisi tek kullanımlık plastiklerdeki üretim stratejisinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir değişiklik göstermeyecek olması ya da buna dair bir emarenin olmaması. Plastik konusunda vatandaşlar tek kullanımlık plastiklerin faydalı olmadığı konusunda ortak bir kanıya sahipler. Toplum aslında plastikle ilgili düzenlemelere çok çabuk adapte oluyor. Plastik poşet ilk paralı olduğunda çok hızlı bir adaptasyon süreci olmuştu. İnsanlar bir anda alıştılar ama şimdi bu adaptasyon olmuşken birkaç yıl sonra tümden yasaklanması konuşulurken tekrar başa döndük.'Vatandaşlarda çevre sorunlarıyla ilgili bir eğilim var'Bütün siyasi partiler parti programlarına çevreyle ilgili çeşitli argümanlar koyuyorlar. Bu çok önemli bir gelişme çünkü bu zamana kadar birçok seçim gördük geçirdik ama hiçbirinde partilerin çevreye dair raporlar hazırladıklarını görmemiştik. Vatandaşlarda da çevre sorunlarıyla ilgili bir eğilim var. hava kirliği çevre sorunları algı araştırmalarında toplumun önemli bir kesiminin çevre sorununu ciddi bir problem olarak görüyor. Kış aylarında ülkenin birçok kentinde hava kirliliği var ve bu kirlilik vatandaşların nefes almasını zorlaştıracak seviyede. Vatandaşlar doğrudan yaşadıkları bir sorunla karşılaşınca çevre meselelerine dair vatandaşlar talepte bulunuyor.’’

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, plastik, plastik kirlilik, mikroplastik