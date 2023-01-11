https://sputniknews.com.tr/20230111/davutoglundan-cumhurbaskani-sozunuzu-dinlemiyorum-dedigi-zaman-ne-olacak-sorusuna-yanit--1065647927.html

Davutoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı 'sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?' sorusuna yanıt

Davutoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı 'sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?' sorusuna yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T20:08+0300

2023-01-11T20:08+0300

2023-01-11T20:18+0300

türkiye

ahmet davutoğlu

gelecek partisi

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Davutoğlu, 'Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak' sözlerine ilişkin, "Biz Cumhurbaşkanı'nın arkasında duracağız, üstünde durmayacağız. Önce Cumhurbaşkanı olacak, arkasında 5 veya 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki; yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor" ifadelerini kullandı."Cumhurbaşkanımız seçildiğinde, oturacak. Kendim vesayete karşı hayat boyu mücadele ettim. Bütün makamları terk ettim. Bizim burada uzlaşıyla oluşturduğumuz bir metni kabul eden Cumhurbaşkanı adayı birlikte yönetme konusunda irade beyan eden Cumhurbaşkanının seçilirken de birlikte mücadele edeceğiz" diye devam eden Davutoğlu, şunları söyledi:Davutoğlu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" diye cevapladı."Cumhurbaşkanı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olduğu için Meclis önemsiz gibi gözüküyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın kararını döndürme hakkı var Meclis'in. Ortak aklı işleteceğiz. Kriz mi oldu, oturup, konuşup, çözeceğiz" diye devam eden Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20230106/gelecek-partisi-lideri-davutoglundan-cumhurbaskani-adayi-mesaji-cay-demlendi-1065464534.html

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ahmet davutoğlu, gelecek partisi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi