https://sputniknews.com.tr/20230111/davutoglundan-cumhurbaskani-sozunuzu-dinlemiyorum-dedigi-zaman-ne-olacak-sorusuna-yanit--1065647927.html
Davutoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı 'sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?' sorusuna yanıt
Davutoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı 'sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?' sorusuna yanıt
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T20:08+0300
2023-01-11T20:08+0300
2023-01-11T20:18+0300
türkiye
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Davutoğlu, 'Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak' sözlerine ilişkin, "Biz Cumhurbaşkanı'nın arkasında duracağız, üstünde durmayacağız. Önce Cumhurbaşkanı olacak, arkasında 5 veya 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki; yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor" ifadelerini kullandı."Cumhurbaşkanımız seçildiğinde, oturacak. Kendim vesayete karşı hayat boyu mücadele ettim. Bütün makamları terk ettim. Bizim burada uzlaşıyla oluşturduğumuz bir metni kabul eden Cumhurbaşkanı adayı birlikte yönetme konusunda irade beyan eden Cumhurbaşkanının seçilirken de birlikte mücadele edeceğiz" diye devam eden Davutoğlu, şunları söyledi:Davutoğlu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" diye cevapladı."Cumhurbaşkanı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olduğu için Meclis önemsiz gibi gözüküyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın kararını döndürme hakkı var Meclis'in. Ortak aklı işleteceğiz. Kriz mi oldu, oturup, konuşup, çözeceğiz" diye devam eden Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230106/gelecek-partisi-lideri-davutoglundan-cumhurbaskani-adayi-mesaji-cay-demlendi-1065464534.html
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ahmet davutoğlu, gelecek partisi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
ahmet davutoğlu, gelecek partisi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
Davutoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı 'sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?' sorusuna yanıt
20:08 11.01.2023 (güncellendi: 20:18 11.01.2023) Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" yanıtını verdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
Davutoğlu, 'Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak' sözlerine ilişkin, "Biz Cumhurbaşkanı'nın arkasında duracağız, üstünde durmayacağız. Önce Cumhurbaşkanı olacak, arkasında 5 veya 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki; yetkiyi ve sorumluluğu paylaşıyor" ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımız seçildiğinde, oturacak. Kendim vesayete karşı hayat boyu mücadele ettim. Bütün makamları terk ettim. Bizim burada uzlaşıyla oluşturduğumuz bir metni kabul eden Cumhurbaşkanı adayı birlikte yönetme konusunda irade beyan eden Cumhurbaşkanının seçilirken de birlikte mücadele edeceğiz" diye devam eden Davutoğlu, şunları söyledi:
Bu tabii ki ilkesel. Şu gününkü Cumhurbaşkanı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olduğu için Meclis önemsiz gibi gözüküyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın kararını döndürme hakkı var Meclis'in. Ortak aklı işleteceğiz. Kriz mi oldu, oturup, konuşup, çözeceğiz. 2 hafta önce sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener'in görüşmesinde kriz görüntüsü var deyip herkes yemeğin sonunu beklerken ikisini de tanıyan arkadaşları olarak 'Hiç merak etmeyin kriz çıkmayacak' demiştim. Şu anda 6 siyasi lider makul şekilde devam edecek. Hiç merak etmeyin, anayasal sorun çıkmayacak. Çok güçlü bir yol haritası açıklanacak, ortak politikalar metni açıklanacak. İl il formül üreteceğiz. O Meclis'te Cumhurbaşkanının bir çoğunluğu olacak. Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek."
Davutoğlu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un "Seçtireceğiniz cumhurbaşkanı 'ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman ne olacak?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve meclis desteğini kaybeder. Çok açık söylüyorum, ülke yeniden seçime gider" diye cevapladı.
"Cumhurbaşkanı Meclis'te mutlak çoğunluğa sahip olduğu için Meclis önemsiz gibi gözüküyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın kararını döndürme hakkı var Meclis'in. Ortak aklı işleteceğiz. Kriz mi oldu, oturup, konuşup, çözeceğiz" diye devam eden Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"2 hafta önce sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener'in görüşmesinde kriz görüntüsü var deyip herkes yemeğin sonunu beklerken ikisini de tanıyan arkadaşları olarak 'Hiç merak etmeyin kriz çıkmayacak' demiştim. Şu anda 6 siyasi lider makul şekilde devam edecek. Hiç merak etmeyin, anayasal sorun çıkmayacak. Çok güçlü bir yol haritası açıklanacak, ortak politikalar metni açıklanacak. İl il formül üreteceğiz. O Meclis'te Cumhurbaşkanının bir çoğunluğu olacak. Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek."