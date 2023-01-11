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SON DAKİKA | Erdoğan'dan NATO ve BM'ye eleştiri: Bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı
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Erdoğan'dan NATO ve BM'ye eleştiri: Bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı
Erdoğan'dan NATO ve BM'ye eleştiri: Bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:29+0300
2023-01-11T15:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan, ''Her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz'' dedi. "Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor'' diyen Erdoğan, ''Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor. Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz'' ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Türkiye Yüzyılı'na girip yaptığımız bir dönemdeyiz, her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz.Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor.Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz.Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor.Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür."
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan NATO ve BM'ye eleştiri: Bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı

15:29 11.01.2023 (güncellendi: 15:32 11.01.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, ''Her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz'' dedi.
"Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor'' diyen Erdoğan, ''Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor. Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Türkiye Yüzyılı'na girip yaptığımız bir dönemdeyiz, her alanda olduğu gibi insan haklarında da kendimize yeni bir gelecek inşa etmenin çabası içerisindeyiz.
Suriye'den Filistin'e, Yemen'den Arakan'a bir çok yerde insan hak-hürriyetini hiçe sayan ihlallere yenileri ekleniyor.
Gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri bugün utançla hatırlıyoruz.
Göçmenlere ve yabancılara yönelik nefret suçları ya görmezden geliniyor, ya da örtbas ediliyor.
Bugün NATO'da, Avrupa Konseyinde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür."
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