https://sputniknews.com.tr/20230111/chpli-ozel-yarin-suleyman-soylunun-cevap-vermesi-gereken-bir-dosya-aciklayacagim-1065635014.html

CHP’li Özel: Yarın, Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım

CHP’li Özel: Yarın, Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T15:01+0300

2023-01-11T15:01+0300

2023-01-11T15:01+0300

politika

süleyman soylu

ak parti

içişleri bakanlığı

chp

özgür özel

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin konuştu. Bakan Soylu'ya "Sen yarını bekle" diye seslendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın 'önemli bir dosya' açıklayacağını belirten Özel, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230106/soylu-derdimiz-kayyum-atamak-degil-ibbyi-terorden-arindirmak-1065465128.html

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süleyman soylu, ak parti, içişleri bakanlığı, chp, özgür özel