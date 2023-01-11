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CHP’li Özel: Yarın, Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım
CHP’li Özel: Yarın, Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:01+0300
2023-01-11T15:01+0300
politika
süleyman soylu
ak parti
içişleri bakanlığı
chp
özgür özel
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin konuştu. Bakan Soylu'ya "Sen yarını bekle" diye seslendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın 'önemli bir dosya' açıklayacağını belirten Özel, şunları söyledi:
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süleyman soylu, ak parti, içişleri bakanlığı, chp, özgür özel
süleyman soylu, ak parti, içişleri bakanlığı, chp, özgür özel

CHP’li Özel: Yarın, Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken bir dosya açıklayacağım

15:01 11.01.2023
© AAÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin konuştu. Bakan Soylu'ya "Sen yarını bekle" diye seslendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın 'önemli bir dosya' açıklayacağını belirten Özel, şunları söyledi:

“Süleyman Soylu, sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklayacağım, bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemde riskli, Özgür Özel açıklayamayacak durumda olursa, en az üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak.”

. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
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