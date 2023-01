CHP’li Gürsel Tekin: HDP kapatılabilir

https://sputniknews.com.tr/20230111/chpli-gursel-tekin-hdp-kapatilabilir-1065711354.html

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının bu haftaki konuğu CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’di. Tekin, olası İstanbul İl Başkanlığı görevi, ekonomi, yaklaşan seçimler ve HDP’nin kapatılma davası gibi birçok konuda görüşlerini aktardı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmesi sonrası bu göreve getirilme ihtimalini değerlendiren ve yeşil ışık yakan Tekin, ‘Ben hiçbir göreve talep açmadım. Tüm görevlerimde koşullar beni oraya getirdi. Partimin bana vereceği hiçbir göreve hayır demem. Şu anda arkadaşlarımız görevlerini yapıyor. İl başkanımız bir mağduriyet yaşıyor ve gerçekten hukuk darbesi ile karşı karşıya. O konuda ben parti yöneticisi olarak her türlü desteği sunmaya hazırım. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde milletvekilliği düşünmediğimi ilk kez burada söylemek isterim.’ dedi.Gürsel Tekin: HDP kapatılabilirDaha önce yaptığı ‘HDP’ye Bakanlık verilebilir’ ifadeleri sonrasında çıkan tartışmaları değerlendiren Gürsel Tekin, ‘Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanında dostlarım oluştu. Sağcısından solcusuna herkes beni aradı, özellikle merkez sağ partilerde yer alan Kürtlerin çoğu çoğu arayıp destek verdi. Bu vesileyle gördüm ki Kürtler daha çok batıda yaşıyor. Kayseri’de Yozgat’ta, Tokat’ta, Çorum’da aklınıza gelebilecek Orta Anadolu’nun her yerinde. Bu seçmenler sağcı Kürt seçmenler ve liman arıyorlar. Çok rahatsızlar ve en sağlıklı limanın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun farkındalar’ şeklinde konuştu.HDP’ye yönelik kapatılma davasını da değerlendiren Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın davaya ilişkin sözlerinin benzerlik taşıdığını iddia ederek, HDP’nin kapatılacağını öne sürdü.Gürsel Tekin’in sözleri şöyle:‘Erdoğan’ın hukuk işlerinden sorumlu danışmanı Mehmet Uçum, HDP’nin kapatılmasına ilişkin kişisel görüşünü ifade ederken ‘kapatılmalı’ ifadesini kullanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın da aleni bir şekilde ‘kapatılmalı’ cümlesini kullanması önümüzdeki günlerde bir kapatılmanın olacağını gösteriyor. Bunun doğru olamayacağını, demokrasi açısından bir sorun olabileceğini ve AK Parti’nin de ciddi anlamda etki altında kalacağını görebiliyorum.’‘İstanbul’dan köylere göç var’Sahada yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi veren Tekin, şu ifadeleri kullandı:‘İstanbul’da uzun süredir yaşamaya çalışan 10 bin aile göç etmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tersine göç bürosuna başvuran 4 bin aile ise sıra bekliyor. Nakliye ücretleri çok yüksek olduğu için bu insanlar belediyenin göndermiş olduğu kamyonla memleketlerine dönecekler. Gidenler Esenyurt, Bağcılar, Bahçelievler, Sultanbeyli, Esenler, Sultangazi ve Arnavutköy gibi ilçelerde yaşayanlar. Gittikleri yerlerde Batman birinci sırada. Onu, Ordu, Diyarbakır, Mardin, Tokat, Giresun, Samsun ve Erzurum takip ediyor. İstanbul'un 39 ilçesi var, 39 ilçede de iki türlü göç var. Bir tanesi fakir fukaranın köyüne göçü. İkinci göç ise yine köylere gidiyor. Kadıköy’e gidiyor, Bakırköy’e gidiyor, Ortaköy’e gidiyor… Onlar zenginler, yeni zenginler, çok büyük zenginler. Bunlar devleti soyanlar! İstanbul’da üç sınıf göç var. Zengin dediğimiz A sınıf insanlar Ege’ye göçüyor. Körfez’e orta sınıf dediğimiz kesim göçüyor. Üçüncüsü ise sefaletle karşı karşıya olanlar yani köylerine dönenler. Dördüncüsünü eklersek ise bunlar devleti soyanlar.’‘Konut fiyatlarında düşüş olacak’Türkiye genelinde artan kira ve konut fiyatlarını İstanbul özelinde değerlendiren Tekin, ‘Önümüzdeki günlerde konutta tüm maliyetlerin yükselmesine rağmen fiyatlarda düşüş olacağını düşünüyorum. İstanbul’un çeperlerinde binlerce boş konut var’ ifadelerini kullanarak şunları söyledi:‘2020 yılında İstanbul’da kafanıza iki tabela düşebilirdi. Kiralık ya da satılık. Ne oldu? Deprem mi oldu haberimiz olmadan da yapı stoklarımız yok oldu? Ya da savaşa mı girdik? Bu kadar kiralık yer varken yapı stoklarımız şu anda fazla. Nüfus oranlarımızla yapı stoklarımızı karşılaştırdığımızda İstanbul’da 1 milyondan fazla konut fazlası var. Daha iki yıl önce kiralık konut sayısı 6,5 milyondu şimdi 8 milyon. Sektör ihtiyaçtan fazlasını üretiyor. Eğer bu konut eksiği varsa 2020’de neden bu kadar fazlaydı. 2020 ile 2021 arasında istila ile mi karşı karşıya kaldık. Sorun şu, bu ekonomik model dünyanın hiçbir yerinde uygulanmış bir model değil. Tekli rejimin kendine uygun getirmiş olduğu bu ekonomik model her şeyin DNA’sını bozdu. Doğru fiyatlama yapılamıyor. Ekonominin temel kavramı güvendir. Güven varsa her şey saat gibi işler. Alıcıda satıcıda inşaatçıda kiralayanda güven yok. 2021’in 3. Ayında Esenyurt’ta 1800 TL’den kiralanan bir dairenin aynı apartmanda aynı metrajda muadili 7 bin lira. Bütün bu konut krizini tetikleyen ise iktidarın bir medyası oldu. Daireler uçuyor kaçıyor dediler, insanlarımız panik oldu daire aldı ve herkesin elinde şişti. Önümüzdeki günlerde konutta tüm maliyetlerin yükselmesine rağmen fiyatlarda düşüş olacağını düşünüyorum. İstanbul’un çeperlerinde binlerce boş konut var.”

