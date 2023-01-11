https://sputniknews.com.tr/20230111/chp-nigde-milletvekili-gurer-tarim-savas-ve-siyaset-ustu-olmali-1065633527.html

CHP Niğde Milletvekili Gürer: Tarım, savaş ve siyaset üstü olmalı

CHP Niğde Milletvekili Gürer: Tarım, savaş ve siyaset üstü olmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımın savaş ve siyaset üstü ele alınması gerektiğini ve dünyada herkesin gıdaya ulaşmasını, gıdaya ulaşımın... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T14:25+0300

2023-01-11T14:25+0300

2023-01-11T14:25+0300

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CHP Niğde Milletvekili Gürer: Tarım, savaş ve siyaset üstü olmalı CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuk olarak katıldı. Gürer programda, sahada yaptığı gözlemleri aktardı ve Türkiye’de tarımda yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri sundu.Dünyada tarım konusunda yaşananlara ve Ukrayna krizi sonrası ortaya çıkan duruma dikkat çeken Gürer, “Tarım, siyaset ve savaşlar üstü olmalı. Dünyada herkesin gıdaya ulaşması gerekir. Bu engellenmemeli. Tarım için hayati olan gübre her yere ulaşmalı. Eğer insan varlığı sürdürülebilirliği için gıda ihtiyaçsa bakış ve yaklaşım şu olmalı; mevcutta tarım arazileri doğru değerlendirilmeli, su kaynakları doğru kullanılmalı. Üretimdeki, verimdeki tarımdan tutun da planlamasına kadar yaparken doğru iş yaparsak bundan ülkeler de insanlık da fayda sağlar. Bizim kaçırdığımız biraz da o. Tarım stratejik bir alan. Bu konuda yetersiz olan ülkeler açlık çekiyor” ifadelerini kullandı.‘Ekili alanlar azalıyor’Türkiye’deki tarım arazilerinin son 10 yılda daraldığını ve bugün 23 milyon 100 bin hektara gerilediğini kaydeden Gürer, “Son 10 yılda ciddi anlamda tarım arazisinde daralma var. 2 milyon hektara yakın tarım arazisi kaybetmişiz. Türkiye’de 1980 yılında 28 milyon hektar tarım arazimiz vardı, bugün 23 milyon 100 bine gerilemişiz. Biliyorsunuz Türkiye’de mera alanları, tarım alanları daralıyor; çiftçi sayısı düşüyor, kırsal boşalıyor, köylerde nüfus 55 yaşın üzerine gelmiş. Böyle bir düzenekte siz Türkiye’nin tarımını planlasanız ne olacak? Önce bunu yapacak insanları bu işin içinde tutacak uygulamaları geliştireceksiniz” dedi.‘Tarımda kooperatifçilik olmadan sistem yürümez’Kırsal kesim için kooperatifçiliğin şart olduğu vurgulayan Gürer, aracıların yerine kooperatiflerin etkin hale gelmesinin gıda fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi. Gürer, şunları söyledi:‘Köylerde ahırlar kapanıyor’Köylerde ahırların kapandığı ve şehirlere göçün arttığı bilgisini veren Gürer, bunun sebebinin ‘yem fiyatlarının artması’ olduğunu söyledi. 1 milyona yakın ineğin kesime gönderildiği bilgisini de paylaşan Gürer, bunun süt ve peynir fiyatlarına da yansıyacağını bildirdi:‘Tarımda kamuculuk esas olmalı’Kamunun üreticinin yanında olması gerektiği belirten Gürer, üretici yalnız bırakılırsa tarımda başarı sağlanamayacağını bildirdi. Gürer, görüşlerini şöyle anlattı:‘Hayvan refahı verimi etkiliyor’Gürer, Türkiye’deki 17 milyon hayvan varlığının 1 milyon 700 bininin yerli ırk olduğunu hatırlattı. Sütte verim alınabilmesinin yolunun hayvan refahından geçtiğini kaydeden Gürer, “Hayvancılık yapan hemşerime sütte verimin nasıl olduğunu soruyorum. ‘Ben ne kadar yem verirsem o kadar süt veriyor’ diyor. Bu hayvanların hepsi ithal hayvan. Hayvan refahı da çok önemli. İthal gelen hayvanlar yemi az verirseniz sütü az veriyor. Onların geldiği ülkelerdeki ahır, bakım koşulları bizim ülke gibi olmadığı için verimlilikleri önemli ölçüde Türkiye’de düşüyor. Hayvan burada şaşırıyor. Türkiye’nin 17 milyon hayvan varlığının 1 milyon 700 bini yerli ırk kalmış. Yerli ırk meraya sürülür, orada yayılır akşam da evde ne bulunursa hayvanın önüne konulurdu. Özel yem verilmezdi. Şimdi bu ithal hayvanlara özel yem lazım. Türkiye her yıl yurt dışında 12 milyon ton hayvan yemi ithal ediyor. Yurt dışından hayvan yemi getirerek hayvan besliyorsunuz. Bunun da dolar karşısında artan fiyatı aynen yansıyor” dedi.‘Tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetleri düşürülmeli’Gürer, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

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