https://sputniknews.com.tr/20230111/cep-telefonlarina-taksit-duzenlemesi-resmi-gazetede-1065617787.html
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T08:53+0300
2023-01-11T08:53+0300
2023-01-11T08:53+0300
türkiye
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
resmi gazete
cep telefonu
taksit
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Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete, cep telefonu, taksit
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete, cep telefonu, taksit
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de
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Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.
Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.
Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.