https://sputniknews.com.tr/20230111/cep-telefonlarina-taksit-duzenlemesi-resmi-gazetede-1065617787.html

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T08:53+0300

2023-01-11T08:53+0300

2023-01-11T08:53+0300

türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

resmi gazete

cep telefonu

taksit

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Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

türkiye

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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), resmi gazete, cep telefonu, taksit