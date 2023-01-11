https://sputniknews.com.tr/20230111/cep-telefonlarina-taksit-duzenlemesi-resmi-gazetede-1065614239.html

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

cep telefonu

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Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TRT Haber'in aktardığına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek. Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek

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