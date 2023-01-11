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https://sputniknews.com.tr/20230111/cep-telefonlarina-taksit-duzenlemesi-resmi-gazetede-1065614239.html
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de
Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T02:45+0300
2023-01-11T02:46+0300
ekonomi
cep telefonu
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Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TRT Haber'in aktardığına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek. Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek
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cep telefonu
cep telefonu

Cep telefonlarına taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de

02:45 11.01.2023 (güncellendi: 02:46 11.01.2023)
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© AA
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Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.
Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TRT Haber'in aktardığına göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.
Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek
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