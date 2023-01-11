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https://sputniknews.com.tr/20230111/bob-rossun-resimleri-yapay-zekayla-hareketlendirildi-4-mevsimin-gecisi-var-1065651476.html
Bob Ross’un resimleri yapay zekayla hareketlendirildi: 4 mevsimin geçişi var
Bob Ross’un resimleri yapay zekayla hareketlendirildi: 4 mevsimin geçişi var
TRT’de yayınlanan “Resim Sevinci” programıyla Türkiye’de tanınan ABD’li ressam Bob Ross’un resimleri, yapay zekayla ‘hareketlendirildi’. Ross’un birçok... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T22:30+0300
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yaşam
resim
trt
bob ross
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'İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği' sloganıyla yola çıkan ve TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' programıyla tanınan Bob Ross’un resimlerinin yapay zekayla ‘hareketlendirildi.’Bob Ross'un resimlerinden oluşan ve 'flipbook' tarzıyla hazırlanan 'kolaj', ‘Bob Ross ve onun çılgın yapay zekalı resmi’ başlığıyla Miha Mastnak tarafından yayınlandı.Ross'un resimlerinin "zaman atlamalı" olarak sıralandığı videoda, aslında ressam Ross’un, tablolarında 4 mevsimin geçişini çizdiği belirtildi.“Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır” sözüyle hatırlanan Ross'un “Resim Sevinci” programı 1993 yılında TRT 2'de yayınlanmaya başlamıştı.
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resim, trt, bob ross
resim, trt, bob ross

Bob Ross’un resimleri yapay zekayla hareketlendirildi: 4 mevsimin geçişi var

22:30 11.01.2023 (güncellendi: 22:59 11.01.2023)
© Two Inch BrushBob Ross
Bob Ross - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Two Inch Brush
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TRT’de yayınlanan “Resim Sevinci” programıyla Türkiye’de tanınan ABD’li ressam Bob Ross’un resimleri, yapay zekayla ‘hareketlendirildi’. Ross’un birçok tablosundan oluşan çalışma sonucunda, 4 mevsimin geçişlerinin gözüktüğü ifade edildi.
'İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği' sloganıyla yola çıkan ve TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' programıyla tanınan Bob Ross’un resimlerinin yapay zekayla ‘hareketlendirildi.’
Bob Ross'un resimlerinden oluşan ve 'flipbook' tarzıyla hazırlanan 'kolaj', ‘Bob Ross ve onun çılgın yapay zekalı resmi’ başlığıyla Miha Mastnak tarafından yayınlandı.
Ross'un resimlerinin "zaman atlamalı" olarak sıralandığı videoda, aslında ressam Ross’un, tablolarında 4 mevsimin geçişini çizdiği belirtildi.
“Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır” sözüyle hatırlanan Ross'un “Resim Sevinci” programı 1993 yılında TRT 2'de yayınlanmaya başlamıştı.
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