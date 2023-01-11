https://sputniknews.com.tr/20230111/bob-rossun-resimleri-yapay-zekayla-hareketlendirildi-4-mevsimin-gecisi-var-1065651476.html

Bob Ross’un resimleri yapay zekayla hareketlendirildi: 4 mevsimin geçişi var

Bob Ross’un resimleri yapay zekayla hareketlendirildi: 4 mevsimin geçişi var

TRT’de yayınlanan “Resim Sevinci” programıyla Türkiye’de tanınan ABD’li ressam Bob Ross’un resimleri, yapay zekayla ‘hareketlendirildi’. Ross’un birçok... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

resim

trt

bob ross

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'İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği' sloganıyla yola çıkan ve TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' programıyla tanınan Bob Ross’un resimlerinin yapay zekayla ‘hareketlendirildi.’Bob Ross'un resimlerinden oluşan ve 'flipbook' tarzıyla hazırlanan 'kolaj', ‘Bob Ross ve onun çılgın yapay zekalı resmi’ başlığıyla Miha Mastnak tarafından yayınlandı.Ross'un resimlerinin "zaman atlamalı" olarak sıralandığı videoda, aslında ressam Ross’un, tablolarında 4 mevsimin geçişini çizdiği belirtildi.“Belki şurada küçük mutlu bir ağaç vardır” sözüyle hatırlanan Ross'un “Resim Sevinci” programı 1993 yılında TRT 2'de yayınlanmaya başlamıştı.

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resim, trt, bob ross