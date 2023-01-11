https://sputniknews.com.tr/20230111/bisu-ceosu-uner-indirim-kampanyalariyla-tuketiciye-sagladigimiz-tasarruf-buyuklugu-60-milyon-lira-1065638131.html

BiSU CEO’su Üner: İndirim kampanyalarıyla tüketiciye sağladığımız tasarruf büyüklüğü 60 milyon lira

BiSU CEO’su Üner: İndirim kampanyalarıyla tüketiciye sağladığımız tasarruf büyüklüğü 60 milyon lira

BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner “Maliyetlerdeki bu tasarrufu tüketiciye temel ürünlerde fiyat indirimi olarak sunmaya karar verdik. 2022 yılında... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T15:55+0300

2023-01-11T15:55+0300

2023-01-11T15:55+0300

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2015 yılında Ergin Üner ve Ozan Alptekin tarafından, bayilere su siparişi yönlendiren bir pazar yeri uygulaması olarak hayata geçirilen BiSU, mevcut durumda sudan, maden suyuna temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine uzanan bir portföyde tüketicilere hizmet veriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner, Eylül 2021 tarihinde İstanbul’un bazı bölgelerinde pilot olarak başladıkları bu yeni iş modelinde kısa sürede büyük yol kat ettiklerinin altını çizerken, “Bugün 115 depomuzla birlikte, İstanbul’un yüzde 90’ından fazlasına hizmet verir hale geldik. Kendi hızlı teslimat servisimizle birlikte, bugün itibarıyla İstanbul’da 400 bini aşkın aktif kullanıcıya ulaştık. Cirosal olarak baktığımızda, 2022’yi yaklaşık 15 katlık bir büyümeyle tamamlarken, son bir yılda da yaklaşık bin kişilik istihdam yarattık” dedi.‘Hedefimiz 10 bin kişiye istihdam sağlamak’2023 yılında hızlı büyümeyi devam ettirirken, verimlilik üzerine kurdukları iş modeliyle sürdürülebilir karlılığa da önem vereceklerinin altını çizen Ergin Üner, “Bugün yaklaşık 36 milyon dolar seviyesine ulaşan yıllık ciromuzu, gelecek yıl sonunda 5 katlık bir artışla yaklaşık 180 milyon dolar seviyesine yükseltmek istiyoruz. Diğer yandan, İstanbul’un tamamını kapsadıktan sonra, kendi hızlı teslimat uygulamamızı Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Eskişehir öncelikli olmak üzere farklı şehirlere de taşıyacağız. Tüm bu şehirlerle birlikte hedefimiz gelecek yıl sonuna kadar 420 depoya ulaşmak. 3 yıllık dönemde ise, Türkiye’de bin depoyla faaliyet gösteren ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan bir organizasyona dönüşmeyi hedefliyoruz. 2024 sonrasıyla birlikte ise, bu iş modelimizi, uygun yurtdışı lokasyonlarda da devreye alacağız” ifadelerini kullandı.‘Atık maliyetimiz neredeyse hiç yok, maliyetlerdeki tasarrufu tüketiciye temel ürünlerde fiyat indirimi olarak sunmaya karar verdik’İş modelleri hakkında da detaylı bilgi veren Ergin Üner, “Sadece temel ürünlere odaklandığımız için, bizde taze ürün yok. Çünkü bunları evinizde stoklayamazsınız. Bizde 2’li tuvalet kağıdı yok ama 32’li tuvalet kağıdı var. Ya da 5’li makarna var. Çamaşır deterjanı, zeytinyağı gibi temel ürünlerde, çoklu paket ve ekonomik boylara odaklanıyoruz. Tüketiciye çoklu paketlerde ve ekonomik boylarda sunduğumuz ürünlerle onları taşıma derdinden kurtarırken aynı zamanda onlara çok ciddi bir tasarruf imkânı sunuyoruz. Maden suyunu 24’lük pakette aldığında ona çok daha ucuza mal oluyor. Maden suyunu taşımak zorunda kalmıyor, bozulan bir ürün olmadığı için de evinde saklayabiliyor. Böyle olunca bizim elektrik maliyetimiz çok düşük. Atık maliyetimiz neredeyse hiç yok. Maliyetlerdeki bu tasarrufu tüketiciye temel ürünlerde fiyat indirimi olarak sunmaya karar verdik. 2022 yılında yaptığımız indirim kampanyaları ve promosyonlarla, tüketiciye sağladığımız tasarruf büyüklüğü de yaklaşık 60 milyon TL’yi buldu” dedi.‘Hayatına dokunduğumuz çocuk sayısı 27 milyona ulaştı’Sürdürülebilirliği de BiSU’nun iş modeline temeline yerleştirdiklerini ifade eden Ergin Üner, “Bugün İstanbul’da yaklaşık 400 araçlık bir filoyla evlere servis gerçekleştiriyoruz. Bu filonun yüzde 25’i elektrikli araçlardan oluşuyor. Burada da Ford Otosan iştiraki Rakun ile iş birliği yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde tüm filoyu elektrikli araçlara çevirmek. Bunun yanında UNICEF ile çok anlamlı bir iş birliğimiz var. Bu iş birliği kapsamında, BiSU üzerinden verilen her siparişte, 1 çocuğun 1 günlük su ihtiyacını karşılıyoruz. Bugüne kadar hayatına dokunduğumuz çocuk sayısı 27 milyona ulaştı” dedi.

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