https://sputniknews.com.tr/20230111/benzin-fiyatlarinda-63-kurus-indirim--1065617256.html
Benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim
Benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim
2023 yılında akaryakıt fiyatlarında ilk değişiklik gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Fiyat... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T08:01+0300
2023-01-11T08:01+0300
2023-01-11T08:01+0300
ekonomi
türkiye
akaryakıt
benzin
benzin fiyatları
indirim
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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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türkiye, akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, indirim
türkiye, akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, indirim
Benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim
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2023 yılında akaryakıt fiyatlarında ilk değişiklik gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira seviyelerine geriledi.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.