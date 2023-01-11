https://sputniknews.com.tr/20230111/benzin-fiyatlarinda-63-kurus-indirim--1065617256.html

Benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim

Benzin fiyatlarında 63 kuruş indirim

2023 yılında akaryakıt fiyatlarında ilk değişiklik gerçekleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi. Fiyat... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

akaryakıt

benzin

benzin fiyatları

indirim

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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türkiye, akaryakıt, benzin, benzin fiyatları, indirim