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https://sputniknews.com.tr/20230111/belcikada-cezaevi-calisanlari-greve-gitti-1065631894.html
Belçika'da cezaevi çalışanları greve gitti
Belçika'da cezaevi çalışanları greve gitti
Belçika'da cezaevlerinde çalışanlar ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük grev başlattı. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:09+0300
2023-01-11T14:09+0300
dünya
belçika
cezaevi
grev
grev hakkı
genel grev
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Cezaevlerinde görevli infaz koruma memurlarının yerine geçici olarak polisler görevlendirildi.Grev nedeniyle cezaevlerinin işleyişinde aksamalar olacağı, sosyal faaliyetlerin, eğitimlerin, atölyelerin ve ziyaretlerin iptal edildiği açıklandı.Çalışanların bağlı olduğu sendikalar, maaş skalalarının yeniden düzenlenmesini ve çalışanlara verilen 13. maaşın tam olarak ödenmesini talep ediyor.Belçika'da kamu hizmetlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, grevin neden yapıldığını anladığını söyledi.Özel sektörde son 15 yılda maaş artışlarının yapıldığını ancak kamu sektöründe ciddi bir artışın olmadığını kabul eden De Sutter, "Sendikaların yapılan işin önemli olduğuna dair bir sinyal göndermelerini anlayabiliyorum" diye konuştu.
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belçika, cezaevi, grev, grev hakkı, genel grev
belçika, cezaevi, grev, grev hakkı, genel grev

Belçika'da cezaevi çalışanları greve gitti

14:09 11.01.2023
© AFP 2022ABD - cezaevi
ABD - cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AFP 2022
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Belçika'da cezaevlerinde çalışanlar ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük grev başlattı.
Cezaevlerinde görevli infaz koruma memurlarının yerine geçici olarak polisler görevlendirildi.
Grev nedeniyle cezaevlerinin işleyişinde aksamalar olacağı, sosyal faaliyetlerin, eğitimlerin, atölyelerin ve ziyaretlerin iptal edildiği açıklandı.
Çalışanların bağlı olduğu sendikalar, maaş skalalarının yeniden düzenlenmesini ve çalışanlara verilen 13. maaşın tam olarak ödenmesini talep ediyor.
Belçika'da kamu hizmetlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, grevin neden yapıldığını anladığını söyledi.
Özel sektörde son 15 yılda maaş artışlarının yapıldığını ancak kamu sektöründe ciddi bir artışın olmadığını kabul eden De Sutter, "Sendikaların yapılan işin önemli olduğuna dair bir sinyal göndermelerini anlayabiliyorum" diye konuştu.
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