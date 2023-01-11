https://sputniknews.com.tr/20230111/bebek-sahilinde-uygunsuz-goruntulenen-sanik-soyleyecek-cok-seyim-var-ama-burada-soyleyemiyorum-1065619817.html

Bebek sahilinde uygunsuz görüntülenen sanık: 'Söyleyecek çok şeyim var ama burada söyleyemiyorum'

Bebek sahilinde uygunsuz görüntülenen sanık: 'Söyleyecek çok şeyim var ama burada söyleyemiyorum'

Sosyal medyada yayılan Beşiktaş Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili haklarında dava açılan iki sanığın yargılanmasına devam edildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T10:47+0300

2023-01-11T10:47+0300

2023-01-11T10:47+0300

türkiye

istanbul

beşiktaş

bebek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1f/1056852518_0:0:1328:747_1920x0_80_0_0_9f5ee684aa148022557ad0ab88135787.jpg

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Kavi, "Söyleyecek çok şeyim var ama burada söyleyemiyorum." dedi.Sanığın avukatı Tahsin Tamer Özdemir, müvekkilinin akıl hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınmasını ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesini istedi.Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişkin rapor alınabilmesi için mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Heyet, sanık Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.Olayın geçmişiSosyal medya platformu Twitter'da, Bebek sahili olarak belirtilen yerde bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayınlanması üzerine savcılık harekete geçmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, görüntüdeki iki kişi gözaltına alınmıştı.Yapılan incelemelerde sanık Özgür Kavi'nin aralarında "uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi 11 suçtan kaydı olduğu, Carmen Maria T'nin ise "hayasızca hareket, kasten yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.Hakimliğe sevk edilen Kavi, "cinsel saldırı ve hayasızca hareketler" suçlarından tutuklanmıştı.İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan rapor doğrultusunda Carmen Maria T, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe tespiti üzerine hastanede gözetim altına alınmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur sanık Carmen Maria T'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanığın, akıl hastalığı nedeniyle bu suçtan hapis cezası verilmeyip yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması öngörülen iddianamede, diğer sanık Kavi'nin, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221020/bebek-sahilindeki-uygunsuz-goruntulere-iliskin-dava-basladi-yaptigimiz-kazayla-olan-bir-sey-1062539011.html

türkiye

istanbul

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, beşiktaş, bebek