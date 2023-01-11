https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-nebati-banka-temsilcileri-ile-gorustu-1065646027.html
Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü
Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün detaylarını açıkladığımız ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T19:14+0300
2023-01-11T19:14+0300
2023-01-11T19:14+0300
dünya
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
türkiye
banka
türkiye bankalar birliği (tbb)
türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye, banka, türkiye bankalar birliği (tbb), türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye, banka, türkiye bankalar birliği (tbb), türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)
Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün detaylarını açıkladığımız ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdik" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi.
Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.