https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-nebati-banka-temsilcileri-ile-gorustu-1065646027.html

Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü

Bakan Nebati, banka temsilcileri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bugün detaylarını açıkladığımız ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T19:14+0300

2023-01-11T19:14+0300

2023-01-11T19:14+0300

dünya

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

türkiye

banka

türkiye bankalar birliği (tbb)

türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, türkiye, banka, türkiye bankalar birliği (tbb), türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)