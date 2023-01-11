https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-nebati-2022de-turkiyede-enflasyon-haric-tum-makro-ekonomik-gostergelerde-iyilesme-var-1065618906.html

Bakan Nebati: 2022'de Türkiye'de enflasyon hariç tüm makro ekonomik göstergelerde iyileşme var

Bakan Nebati: 2022'de Türkiye'de enflasyon hariç tüm makro ekonomik göstergelerde iyileşme var

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ikinci el konutlar için kampanya hazırlığı hakkında konuştu. Nebati, "Arkadaşlarımız kampanya için bankalarla görüşerek bir... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T09:52+0300

2023-01-11T09:52+0300

2023-01-11T10:36+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0b/1057292043_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c3010445b3c55c2b442e101fb12f831.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.'Talebe göre kredi miktarını artırabiliriz'Orta gelirlilere yönelik kampanyaya ilişkin konuşan Bakan Nebati, pazartesi gelecek taleplere göre kredileri artırabileceklerini söyledi.'Rayiç bedel uzlaşıyla çözülecek'Rayiç bedelle ilgili, Bakan Nebati şunları kaydetti: 'Enflasyon hariç göstergeler iyi'Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" dedi.'Herkes elini taşın altına koymalı'Bakan Nebati, enflasyon ile mücadele konusunda da çağrıda bulundu ve "Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nureddin nebati, ekonomi, enflasyon