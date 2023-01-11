https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-nebati-2022de-turkiyede-enflasyon-haric-tum-makro-ekonomik-gostergelerde-iyilesme-var-1065618906.html
Bakan Nebati: 2022'de Türkiye'de enflasyon hariç tüm makro ekonomik göstergelerde iyileşme var
Bakan Nebati: 2022'de Türkiye'de enflasyon hariç tüm makro ekonomik göstergelerde iyileşme var
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ikinci el konutlar için kampanya hazırlığı hakkında konuştu. Nebati, "Arkadaşlarımız kampanya için bankalarla görüşerek bir... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T09:52+0300
2023-01-11T09:52+0300
2023-01-11T10:36+0300
ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.'Talebe göre kredi miktarını artırabiliriz'Orta gelirlilere yönelik kampanyaya ilişkin konuşan Bakan Nebati, pazartesi gelecek taleplere göre kredileri artırabileceklerini söyledi.'Rayiç bedel uzlaşıyla çözülecek'Rayiç bedelle ilgili, Bakan Nebati şunları kaydetti: 'Enflasyon hariç göstergeler iyi'Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" dedi.'Herkes elini taşın altına koymalı'Bakan Nebati, enflasyon ile mücadele konusunda da çağrıda bulundu ve "Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir." dedi.
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon
nureddin nebati, ekonomi, enflasyon
Bakan Nebati: 2022'de Türkiye'de enflasyon hariç tüm makro ekonomik göstergelerde iyileşme var
09:52 11.01.2023 (güncellendi: 10:36 11.01.2023) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ikinci el konutlar için kampanya hazırlığı hakkında konuştu. Nebati, "Arkadaşlarımız kampanya için bankalarla görüşerek bir çalışma yapıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
"İkinci el konut kampanyası olacak mı" sorusunu yanıtlayan Nebati şunları söyledi: "İkinci elle ilgili ilk başladığımızda ikinci ele vermeyelim dedik. Şimdi bakıyoruz ki, ikinci elle ilgili de bir talep var. Bu kampanyalar dışında bankalarla görüşerek ikinci elde bir çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir."
'Talebe göre kredi miktarını artırabiliriz'
Orta gelirlilere yönelik kampanyaya ilişkin konuşan Bakan Nebati, pazartesi gelecek taleplere göre kredileri artırabileceklerini söyledi.
'Rayiç bedel uzlaşıyla çözülecek'
Rayiç bedelle ilgili, Bakan Nebati şunları kaydetti:
"Rayiç bedellerle gerçek değer arasında marj açıldı. Vatandaş niçin gerçek değeri yansıtmıyor, bunu çözmemiz lazım. Çünkü vergilerden dolayı. Vatandaşın memnuniyeti, bakanlığın iradesi ve aynı zamanda belediyelerin de gelirlerinin aynı seviyede devam etmesi konusunda ortaya konacak uzlaşmayla bu işin çözüleceğine inanıyoruz. Bu gerçek bir reformdur. Bunun gerçekleştirilmesi lazım."
'Enflasyon hariç göstergeler iyi'
Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" dedi.
'Herkes elini taşın altına koymalı'
Bakan Nebati, enflasyon ile mücadele konusunda da çağrıda bulundu ve "Herkesten enflasyonla mücadelede elini taşın altına koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek bize katkı sağlayabilir." dedi.