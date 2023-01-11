https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-mustan-sifir-ve-ikinci-el-araclarla-ilgili-aciklama-mufettis-gorevlendirildi-1065633974.html
Bakan Muş'tan sıfır ve ikinci el araçlarla ilgili açıklama: 'Müfettiş görevlendirildi'
Bakan Muş'tan sıfır ve ikinci el araçlarla ilgili açıklama: 'Müfettiş görevlendirildi'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:31+0300
2023-01-11T14:31+0300
2023-01-11T14:52+0300
ekonomi
mehmet muş
ikinci el
ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araçlara ilişkin spekülasyonlar ile ilgili açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından müfettişlerin görevlendirildiğini duyuran Bakan Muş şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230102/ikinci-el-arac-piyasasi-hareketlendi-fiyatlar-yukseliyor-ama-anormal-bir-talep-var-1065289974.html
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mehmet muş, ikinci el, ikinci el otomobil
mehmet muş, ikinci el, ikinci el otomobil
Bakan Muş'tan sıfır ve ikinci el araçlarla ilgili açıklama: 'Müfettiş görevlendirildi'
14:31 11.01.2023 (güncellendi: 14:52 11.01.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürütenlerle ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır ve ikinci el araçlara ilişkin spekülasyonlar ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından müfettişlerin görevlendirildiğini duyuran Bakan Muş şu ifadelere yer verdi:
"Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, Piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir" mesajını paylaştı.