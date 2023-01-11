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SON DAKİKA | Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak
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https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-bozdag--sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-karanlikta-kalan-hicbir-yon-olmayacak-1065631080.html
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ, sinan ateş
bekir bozdağ, sinan ateş

Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak

14:03 11.01.2023
© Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Adalet Bakanlığı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi.
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