Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi.