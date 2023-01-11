https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-bozdag--sinan-ates-cinayetiyle-ilgili-karanlikta-kalan-hicbir-yon-olmayacak-1065631080.html
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak
Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T14:03+0300
2023-01-11T14:03+0300
2023-01-11T14:03+0300
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Bakan Bozdağ: Sinan Ateş cinayetiyle ilgili karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi.