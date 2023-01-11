https://sputniknews.com.tr/20230111/bakan-akar-ukrayna-savunma-bakani--reznikov-ile-gorustu---1065644037.html

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile görüştü. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T18:04+0300

2023-01-11T18:04+0300

2023-01-11T18:08+0300

hulusi akar

oleksiy reznikov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada görüşmede Bakan Akar'ın şu konulara dikkat çektiği belirtildi:"Daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği, Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği, sağlanan girişimin aksaksız bir şekilde devam etmesinin büyük önem arz ettiği."

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2023

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hulusi akar, oleksiy reznikov, ukrayna krizi