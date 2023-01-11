Akşener: Yunus Emre Enstitüleri gibi kurumlar, yandaşlara istihdam alanı olarak kullanılıyor

Bay Kriz, sözde lütuflarını milletimizle paylaştı. Daha önce, yüzde 25 olarak açıkladığı, memur ve emekli maaş artışını, yüzde 30’a çıkardı. Peki bunu neye göre yaptı? Kimse bilmiyor. Niye en başında yapmadı? Kimse bilmiyor. Hangi hesaba dayandırdı? Onu da kimse bilmiyor. Madem, yüzde 30 artış yapma imkânın vardı; neden önce, yüzde 25 açıkladın? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Milletimize, yoklama mı çektin? Memura emekliye, kupon mu yaptın? Bay Kriz, sözde lütuflarını milletimizle paylaştı. Daha önce, yüzde 25 olarak açıkladığı, memur ve emekli maaş artışını, yüzde 30’a çıkardı. Peki bunu neye göre yaptı? Kimse bilmiyor. Niye en başında yapmadı? Kimse bilmiyor. Hangi hesaba dayandırdı? Onu da kimse bilmiyor. Madem, yüzde 30 artış yapma imkânın vardı; neden önce, yüzde 25 açıkladın? Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Milletimize, yoklama mı çektin? Memura emekliye, kupon mu yaptın?

Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Ben söyleyeyim. Enflasyon karşısında, zaten oldukça yetersiz kalan, yüzde 30’luk artışı bile alamayacaklar. İşte bu nedenle, İYİ Parti olarak biz de; bu sorunu çözmek için; hem, özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi, hem velilerimizi, hem öğrencilerimizi, hem de, özel okul sahiplerini gözeterek; 5 Ocak tarihinde, yüce meclisimize, bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse; Devletin, özel okul öğretmenlerinden aldığı, SGK primi ve vergilerinin, yüzde 50’si, devlet tarafından karşılanacak. Peki öğretmenlerimizin maaşları ne olacak? Ben söyleyeyim. Enflasyon karşısında, zaten oldukça yetersiz kalan, yüzde 30’luk artışı bile alamayacaklar. İşte bu nedenle, İYİ Parti olarak biz de; bu sorunu çözmek için; hem, özel okullarda çalışan öğretmenlerimizi, hem velilerimizi, hem öğrencilerimizi, hem de, özel okul sahiplerini gözeterek; 5 Ocak tarihinde, yüce meclisimize, bir kanun teklifi verdik. Teklifimiz hayata geçerse; Devletin, özel okul öğretmenlerinden aldığı, SGK primi ve vergilerinin, yüzde 50’si, devlet tarafından karşılanacak.

Mölln’de, Solingen’de ve Hanau’da, ırkçı saldırılara maruz kalan ve NSU cinayetlerinde katledilen vatandaşlarımızı, saygıyla anıyor; yakın zamanda yitirdiğimiz, sevgi, saygı ve barış abidesi, Mevlüde Genç annemize de, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Mölln’de, Solingen’de ve Hanau’da, ırkçı saldırılara maruz kalan ve NSU cinayetlerinde katledilen vatandaşlarımızı, saygıyla anıyor; yakın zamanda yitirdiğimiz, sevgi, saygı ve barış abidesi, Mevlüde Genç annemize de, Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, birçok önemli sorunu var. Mesela; Yaşadıkları ülkede, temsil sorunları var. Çifte vatandaşlık sorunu var. Mesela; Hukuki sorunları var. Katılım ve entegrasyon sorunları var. Mesela; Ayrımcılık ve dışlanma sorunları var. Yabancı düşmanlığı sorunları var. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, birçok önemli sorunu var. Mesela; Yaşadıkları ülkede, temsil sorunları var. Çifte vatandaşlık sorunu var. Mesela; Hukuki sorunları var. Katılım ve entegrasyon sorunları var. Mesela; Ayrımcılık ve dışlanma sorunları var. Yabancı düşmanlığı sorunları var.

Sözüm ona, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan; Yunus Emre Enstitüleri, Maarif Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlar, yandaşlara, istihdam alanı olarak kullanıyor. Sözüm ona, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan; Yunus Emre Enstitüleri, Maarif Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlar, yandaşlara, istihdam alanı olarak kullanıyor.

Sığınmacılar konusunda, Avrupa ülkelerinin takındığı tavır, sürdürülebilir değildir. Biz İYİ Parti olarak, AK Parti’nin yapamadığını yaparak AB ülkeleri ile mutabakata varıp bu adaletsiz bakışı düzelteceğiz. Sığınmacılar konusunda, Avrupa ülkelerinin takındığı tavır, sürdürülebilir değildir. Biz İYİ Parti olarak, AK Parti’nin yapamadığını yaparak AB ülkeleri ile mutabakata varıp bu adaletsiz bakışı düzelteceğiz.