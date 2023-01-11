https://sputniknews.com.tr/20230111/ak-partili-gunes-karadeniz-dogalgazi-turkiyeye-cok-buyuk-katma-deger-saglayacak-1065646572.html
AK Partili Güneş: Karadeniz doğalgazı, Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak
AK Partili Güneş: Karadeniz doğalgazı, Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan Karadeniz doğalgazının, Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacağını söyledi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T19:28+0300
2023-01-11T19:28+0300
2023-01-11T19:33+0300
türkiye
niyazi güneş
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
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AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin" Karadeniz'de yapıldığını anımsattı. 2,5 yıldır yapılan çalışmanın sonucunda doğalgazın milletin kullanımına sunulmasında son aşamaya gelindiğini ifade eden Güneş, bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiği bilgisini verdi.Deniz tarafında test işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Güneş, "Bulunan doğalgazı ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hatları da tamamlandı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan Karadeniz doğalgazı, Cumhuriyet tarihinde, 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize çok büyük katma değer sağlayacak" dedi.Bölgede ve Filyos'da oluşan gelişmeler kapsamında Karabük-Yenice-Zonguldak hattında trafiğin yoğunlaştığını kaydeden Güneş, "Filyos- Karabük hattı aynı zamanda Anadolu'ya çıkış kapısı durumunda. Bu sebeple ivedilikle Karabük Yenice- Bartın- Filyos hattının bölünmüş yol haline getirilmesi için proje çalışmalarına başlanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talebimiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230105/bakan-donmez-turkiyedeki-dogalgaz-altyapisi-bolge-ulkeleri-icin-de-kullanilabilir-hale-geliyor--1065396990.html
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niyazi güneş, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
niyazi güneş, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
AK Partili Güneş: Karadeniz doğalgazı, Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacak
19:28 11.01.2023 (güncellendi: 19:33 11.01.2023) Abone ol
AK Parti Karabük Milletvekili Güneş, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan Karadeniz doğalgazının, Türkiye'ye çok büyük katma değer sağlayacağını söyledi.
AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin" Karadeniz'de yapıldığını anımsattı. 2,5 yıldır yapılan çalışmanın sonucunda doğalgazın milletin kullanımına sunulmasında son aşamaya gelindiğini ifade eden Güneş, bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatının bittiği bilgisini verdi.
Deniz tarafında test işlemlerinin yapıldığını vurgulayan Güneş, "Bulunan doğalgazı ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hatları da tamamlandı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olan Karadeniz doğalgazı, Cumhuriyet tarihinde, 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize çok büyük katma değer sağlayacak" dedi.
Bölgede ve Filyos'da oluşan gelişmeler kapsamında Karabük-Yenice-Zonguldak hattında trafiğin yoğunlaştığını kaydeden Güneş, "Filyos- Karabük hattı aynı zamanda Anadolu'ya çıkış kapısı durumunda. Bu sebeple ivedilikle Karabük Yenice- Bartın- Filyos hattının bölünmüş yol haline getirilmesi için proje çalışmalarına başlanması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından talebimiz" ifadelerini kullandı.