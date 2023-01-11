https://sputniknews.com.tr/20230111/ak-partiden-mhpye-basortusu-ziyareti-teklif-gelecek-hafta-meclis-gundemine-gelecek-1065627731.html

AK Parti'den MHP'ye başörtüsü ziyareti: Teklif gelecek hafta Meclis gündemine gelecek

AK Parti'den MHP'ye başörtüsü ziyareti: Teklif gelecek hafta Meclis gündemine gelecek

AK Parti başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için MHP grubunu ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada teklifin gelecek hafta Meclis gündemine... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T13:04+0300

2023-01-11T13:04+0300

2023-01-11T13:11+0300

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Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelecek.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsü teklifine destek için MHP grubunu ziyaret etti.Yılmaz, "Milletimizin değerlerini temsil eden düzenlemeyi önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonu gündemine alınması konusunda mutabakata vardık" dedi.AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişiklik teklifi için, Meclis'te grubu bulunan partilerden randevu istemişti. Randevu talebine CHP, İYİ Parti ve HDP'den olumsuz yanıt gelmişti.AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu.Yılmaz, muhalefetin anayasal teklif için görüşme talebinin reddedilmesiyle ilgili de şunları söyledi:"Kim ne yaptı, niye yaptı? En güzel kararı millet verir. Söz de karar da milletin diyoruz ya milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir. Genel Kurul'da uzlaşmaya açığız, komisyonlarda uzlaşma açığız. Yeter ki soru ortadan kalksın. Bizim amacımız üzüm yemek. Biz başkaları gibi amacımızın dışında bir siyasi amacımız yok. Milletimizin gündemine getirilen suni gündemin ortadan kaldırılmasıdır. Hem kuvvetler ayrılığı diyeceksiniz hem anayasada açık vardır hiç kimse hakimlere telkin de dahi bulunamaz diyeceksiniz. Ama ondan sonra da bir mahkemeye gideceksiniz diyeceksiniz hakime. Bu milleti memnun eder mi? Bir millewtvekişli yasaları çıkartır ve yasaları çıkartınca da bu yasalara kendisi uyması lazım. Çıkarttığınız yasalara uymazsanız hukukun üstünlüğü denir mi, hukuk devleti denir mi? Bu yapıldı. "Anayasal güvenceTürkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler ekleniyor.Buna göre, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak. Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.Anayasa'nın 41'inci maddesinin, "Ailenin korunması ve çocuk hakları" şeklindeki birinci kenar başlığı, "Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları" olarak değiştiriliyor.Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor.Değişiklik teklifinin gerekçesinde, "Yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır" denildi.

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