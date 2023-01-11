https://sputniknews.com.tr/20230111/ak-parti-grup-baskanvekili-akbasoglu-sozlesmeli-personel-duzenlemesi-teklifini-yarin--sunacagiz-1065652486.html
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın sunacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın sunacağız
TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifinin yarın... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T22:53+0300
2023-01-11T22:53+0300
2023-01-11T22:57+0300
muhammet emin akbaşoğlu
türkiye
tbmm
sözleşmeli personel
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.
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muhammet emin akbaşoğlu, tbmm, sözleşmeli personel
muhammet emin akbaşoğlu, tbmm, sözleşmeli personel
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın sunacağız
22:53 11.01.2023 (güncellendi: 22:57 11.01.2023) Abone ol
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TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sözleşmeli personele kadro düzenlemesi teklifinin yarın yarın öğleden sonra TBMM'ye sunulacağını belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.