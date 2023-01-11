https://sputniknews.com.tr/20230111/afganistan-disisleri-bakanligi-yakinlarinda-patlama-20den-fazla-kisi-oldu-1065636186.html
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama: 20'den fazla kişi öldü
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama: 20'den fazla kişi öldü
AFP'nin bölgeden bildirdiğine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi öldü. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:23+0300
2023-01-11T15:23+0300
2023-01-11T15:23+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/i/logo/logo-social.png
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama: 20'den fazla kişi öldü
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFP'nin bölgeden bildirdiğine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi öldü.