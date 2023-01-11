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Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama: 20'den fazla kişi öldü
Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama: 20'den fazla kişi öldü
AFP'nin bölgeden bildirdiğine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi öldü. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:23+0300
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afganistan
afganistan

Afganistan Dışişleri Bakanlığı yakınlarında patlama: 20'den fazla kişi öldü

15:23 11.01.2023
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AFP'nin bölgeden bildirdiğine göre, Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın yakınlarında meydana gelen patlamada 20'den fazla kişi öldü.
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