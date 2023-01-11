https://sputniknews.com.tr/20230111/abdde-havada-kaos-yuzlerce-ucus-iptal-pilotlari-uyaran-federal-sistem-bozuldu-1065635338.html
ABD'de havada kaos, yüzlerce uçuş iptal: Pilotları uyaran federal sistem bozuldu
ABD'de havada kaos, yüzlerce uçuş iptal: Pilotları uyaran federal sistem bozuldu
ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uyarı sisteminin arızası nedeniyle ülke içinde, ülkeden dışarıya veya ülkeye girişte 1200'den fazla uçuş ertelendi... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T15:09+0300
2023-01-11T15:09+0300
2023-01-11T15:28+0300
dünya
abd federal havacılık idaresi (faa)
abd
uçuş
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Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle ABD çapında uçuşlar durdu. Pilotları ve diğer uçuş personelini tehlikeler veya havalimanı tesis hizmetlerindeki ve ilgili prosedürlerdeki herhangi bir değişiklik hakkında uyaran sistemin güncellenmiş bilgileri işlemediğini belirten FAA, arızayı gidermeye çalıştığını duyurdu.1Ulusal Hava Sahası Sistemi içindeki operasyonlar etkileniyor" diyen FAA, sistemi yeniden devreye sokma çabalarıyla ilgili "Hava Görevlerine Bildirim Sistemini eski haline getirmek için çalışıyoruz Son doğrulama kontrollerini yapıyoruz ve sistemi şimdi yeniden yüklüyoruz" açıklamasını yaptı. Ardından FAA, Notam sistemi hatası nedeniyle havayollarına ABD saatiyle sabah 09.00'a kadar tüm iç hat uçuşlarını durdurma emrini verdiğini duyurdu.
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abd federal havacılık idaresi (faa), abd, uçuş
abd federal havacılık idaresi (faa), abd, uçuş
ABD'de havada kaos, yüzlerce uçuş iptal: Pilotları uyaran federal sistem bozuldu
15:09 11.01.2023 (güncellendi: 15:28 11.01.2023) Abone ol
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ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uyarı sisteminin arızası nedeniyle ülke içinde, ülkeden dışarıya veya ülkeye girişte 1200'den fazla uçuş ertelendi. Bazı uçaklar havada beklemede kaldı.
Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) bilgisayar sistemlerindeki arıza nedeniyle ABD çapında uçuşlar durdu.
Pilotları ve diğer uçuş personelini tehlikeler veya havalimanı tesis hizmetlerindeki ve ilgili prosedürlerdeki herhangi bir değişiklik hakkında uyaran sistemin güncellenmiş bilgileri işlemediğini belirten FAA, arızayı gidermeye çalıştığını duyurdu.
1Ulusal Hava Sahası Sistemi içindeki operasyonlar etkileniyor" diyen FAA, sistemi yeniden devreye sokma çabalarıyla ilgili "Hava Görevlerine Bildirim Sistemini eski haline getirmek için çalışıyoruz Son doğrulama kontrollerini yapıyoruz ve sistemi şimdi yeniden yüklüyoruz" açıklamasını yaptı.
Ardından FAA, Notam sistemi hatası nedeniyle havayollarına ABD saatiyle sabah 09.00'a kadar tüm iç hat uçuşlarını durdurma emrini verdiğini duyurdu.