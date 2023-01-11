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ABD'de hastaneye kaldırılan eski Brezilya lideri Bolsonaro taburcu oldu
ABD'de hastaneye kaldırılan eski Brezilya lideri Bolsonaro taburcu oldu
Önceki gün karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırılan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T09:37+0300
2023-01-11T09:37+0300
dünya
jair bolsonaro
brezilya
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Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söylemişti.O Globo gazetesinin haberine göre Bolsonaro, tedavi gördüğü AdventHealth Celebration Hastanesi'nden doktorların itirazına rağmen ayrıldı.Bolsonaro, seçimi kaybetmesinin ardından 30 Aralık 2022'den bu yana Florida'da.Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230109/brezilyanin-eski-devlet-baskani-bolsonaro-siddetli-karin-agrisi-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1065561664.html
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jair bolsonaro, brezilya, hastane
jair bolsonaro, brezilya, hastane

ABD'de hastaneye kaldırılan eski Brezilya lideri Bolsonaro taburcu oldu

09:37 11.01.2023
© AP Photo / Eraldo PeresBrezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
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Önceki gün karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırılan eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun doktorların aksi yöndeki uyarılarına rağmen hastaneden ayrıldığı açıklandı.
Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söylemişti.
O Globo gazetesinin haberine göre Bolsonaro, tedavi gördüğü AdventHealth Celebration Hastanesi'nden doktorların itirazına rağmen ayrıldı.
Bolsonaro, seçimi kaybetmesinin ardından 30 Aralık 2022'den bu yana Florida'da.
Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, 6 Eylül 2018'de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Jair Bolsonaro, Brezilya Devlet Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
DÜNYA
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
9 Ocak, 20:28
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