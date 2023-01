80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

© AFP 2022 Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi: Sinema Drama Dalında En İyi Film: The Fabelmans En İyi Yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Banshees of Inisherin En İyi Yabancı Film: Argentina, 1985 (Arjantin yapımı) En İyi Animasyon: Guillermo del Toro’s Pinocchio En İyi Senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj) En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon (Justin Hurwitz) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Tár) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Austin Butler (Elvis) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)