80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

© AFP 2022En iyi senaryo ve müzikal/komedi filmi ödüllerini kazanan ‘The Banshees of Inisherin’ filmiyle müzikal/komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü de Colin Farrell aldı.
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© AFP 2022
En iyi senaryo ve müzikal/komedi filmi ödüllerini kazanan ‘The Banshees of Inisherin’ filmiyle müzikal/komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü de Colin Farrell aldı.
© AFP 2022En iyi yönetmen ödülünü kazanan Steven Spielberg'in otobiyografik filmi ‘The Fabelmans’ drama dalında en iyi film ödülü alarak kazananlar arasında yer aldı.
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© AFP 2022
En iyi yönetmen ödülünü kazanan Steven Spielberg'in otobiyografik filmi ‘The Fabelmans’ drama dalında en iyi film ödülü alarak kazananlar arasında yer aldı.
© AFP 2022Televizyon kategorisinde ise komedi dalında ‘Abbott Elementary’, drama dalında ‘House of the Dragon’ ve mini dizi dalında ‘The White Lotus’ ödül kazananlardan oldu.
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© AFP 2022
Televizyon kategorisinde ise komedi dalında ‘Abbott Elementary’, drama dalında ‘House of the Dragon’ ve mini dizi dalında ‘The White Lotus’ ödül kazananlardan oldu.
© AFP 2022Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi: Sinema Drama Dalında En İyi Film: The Fabelmans En İyi Yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Banshees of Inisherin En İyi Yabancı Film: Argentina, 1985 (Arjantin yapımı) En İyi Animasyon: Guillermo del Toro’s Pinocchio En İyi Senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj) En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon (Justin Hurwitz) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Tár) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Austin Butler (Elvis) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)
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© AFP 2022
Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi: Sinema Drama Dalında En İyi Film: The Fabelmans En İyi Yönetmen: Steven Spielberg (The Fabelmans) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Banshees of Inisherin En İyi Yabancı Film: Argentina, 1985 (Arjantin yapımı) En İyi Animasyon: Guillermo del Toro’s Pinocchio En İyi Senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin) En İyi Orijinal Şarkı: Naatu Naatu (Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj) En İyi Orijinal Film Müziği: Babylon (Justin Hurwitz) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett (Tár) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Austin Butler (Elvis) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)
© AFP 2022Televizyon En İyi Televizyon Draması: House of the Dragon En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: The White Lotus Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Abbott Elementary Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Quinta Brunson (Abbott Elementary) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Zendaya (Euphoria) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner (Yellowstone) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner (Ozark) Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tyler James Williams (Abbott Elementary) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Paul Walter Hauser (Black Bird)
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© AFP 2022
Televizyon En İyi Televizyon Draması: House of the Dragon En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: The White Lotus Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Abbott Elementary Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Quinta Brunson (Abbott Elementary) Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear) Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Zendaya (Euphoria) Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Kevin Costner (Yellowstone) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Kadın Oyuncu: Amanda Seyfried (The Dropout) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Erkek Oyuncu: Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Julia Garner (Ozark) Müzikal-Komedi/Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tyler James Williams (Abbott Elementary) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge (The White Lotus) Mini Dizi/Televizyon Filminde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Paul Walter Hauser (Black Bird)