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https://sputniknews.com.tr/20230111/28-subat-tutuklusu-83-yasindaki-emekli-korgeneral-hakki-kilinc-tahliye-edildi-1065643619.html
28 Şubat tutuklusu 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tahliye edildi
28 Şubat tutuklusu 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tahliye edildi
28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T17:49+0300
2023-01-11T17:53+0300
türkiye
28 şubat
tahliye
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Kılınç'ın tahliyesini gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu, paylaşımında, "28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu" diye yazdı.
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28 şubat, tahliye
28 şubat, tahliye

28 Şubat tutuklusu 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tahliye edildi

17:49 11.01.2023 (güncellendi: 17:53 11.01.2023)
© AAHakkı Kılınç
Hakkı Kılınç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© AA
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28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.
Kılınç'ın tahliyesini gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.
Terkoğlu, paylaşımında, "28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu" diye yazdı.
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