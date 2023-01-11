https://sputniknews.com.tr/20230111/28-subat-tutuklusu-83-yasindaki-emekli-korgeneral-hakki-kilinc-tahliye-edildi-1065643619.html

28 Şubat tutuklusu 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tahliye edildi

28 Şubat tutuklusu 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, tahliye edildi

28 Şubat davasında cezası kesinleşmiş hapis cezası kapsamında yakalanıp tutuklanan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T17:49+0300

2023-01-11T17:49+0300

2023-01-11T17:53+0300

türkiye

28 şubat

tahliye

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Kılınç'ın tahliyesini gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Terkoğlu, paylaşımında, "28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu" diye yazdı.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

28 şubat, tahliye