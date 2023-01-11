https://sputniknews.com.tr/20230111/12-aylik-cari-acik-45-milyar-dolari-asti-1065619632.html

12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı

12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım istatistiklerine göre Türkiye ekonomisi 13. ayda da cari açık verdi. Kasım ayıyla birlikte 12 aylık cari... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T10:30+0300

2023-01-11T10:30+0300

2023-01-11T10:30+0300

ekonomi

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

cari açık

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Türkiye'de cari açık serisi Kasım ile birlikte 13. aya çıktı. Kasım'da Türkiye ekonomisinde cari açık 3,67 milyar dolar oldu. TCMB verilerine göre 12 aylık cari açık ise 45 milyar dolarla Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari dengenin Kasım'da 4 milyar dolar açık vermesi yönündeydi. Ekim ayında cari denge turizm verilerindeki revizyonun etkisiyle 0.35 milyar dolarla yılın en düşük açığını vermişti. Kasım ayında dış ticaret dengesi 8.8 milyar dolar açık vermişti.TCMB verilerine göre Kasım'da altın ve enerji hariç cari denge 5.3 milyar dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.65 milyar dolar oldu.Finans hesabına bakıldığında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 775 milyon dolar olarak kaydedildiği görüldü. Portföy yatırımları 538 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.Resmi rezervlerde Kasım'da 3.62 milyar dolar net artış oldu. Kasım'da net hata noksan girişinin de devam ettiği izlendi. TCMB verilerine göre, Kasım'da 899 milyon dolarlık net hata noksan girişi yaşandı. Böylelikle 11 ayda Türkiye ekonomisinde net hata noksan girişi 22.3 milyar dolar oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221111/cari-acik-eylulde-2-milyar-966-milyon-dolar-1063316765.html

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), cari açık