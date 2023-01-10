https://sputniknews.com.tr/20230110/ukraynali-ombudsman-lubinets-rus-mevkidasiyla-ankarada-gorusecegini-dogruladi-1065601836.html
Ukraynalı ombudsman Lubinets, Rus mevkidaşıyla Ankara’da görüşeceğini doğruladı
Ukraynalı ombudsman Lubinets, Rus mevkidaşıyla Ankara’da görüşeceğini doğruladı
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, Ankara’da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımıyla düzenlenecek üçlü görüşmede Rus... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T18:21+0300
2023-01-10T18:21+0300
2023-01-10T18:24+0300
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Ankara’da, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, “Moskalkova ile bir görüşme planlanıyor. Bugün, Türk ombudsman, görüşmenin genişletilmiş formatta yapılması teklifinde bulundu. Detayları şimdi açıklamak istemiyorum, birkaç gün sonra kendiniz göreceksiniz” diye açıkladı.Ukrinform haber ajansının aktardığına göre Lubinets, görüşmenin Ankara’da gerçekleşeceğini kaydetti.Daha önce Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenecek bir forumda Ukraynalı ombudsmanla görüşmeyi planladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230109/rusya-insan-haklari-yetkilisi-moskalkova-bu-hafta-turkiyede-ukraynali-ombudsmanla-gorusebilir-1065556351.html
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Ukraynalı ombudsman Lubinets, Rus mevkidaşıyla Ankara’da görüşeceğini doğruladı
18:21 10.01.2023 (güncellendi: 18:24 10.01.2023) Abone ol
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, Ankara’da Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un katılımıyla düzenlenecek üçlü görüşmede Rus mevkidaşı Tatyana Moskalkova ile bir araya geleceğini belirtti.
Ankara’da, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, “Moskalkova ile bir görüşme planlanıyor. Bugün, Türk ombudsman, görüşmenin genişletilmiş formatta yapılması teklifinde bulundu. Detayları şimdi açıklamak istemiyorum, birkaç gün sonra kendiniz göreceksiniz” diye açıkladı.
Ukrinform haber ajansının aktardığına göre Lubinets, görüşmenin Ankara’da gerçekleşeceğini kaydetti.
Daha önce Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 12-14 Ocak tarihlerinde Türkiye'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından düzenlenecek bir forumda Ukraynalı ombudsmanla görüşmeyi planladığını duyurmuştu.