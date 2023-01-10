https://sputniknews.com.tr/20230110/ukrayna-basbakani-smigal-ulkenin-yeniden-insasi-icin-bu-yil-17-milyar-dolar-almayi-bekliyoruz-1065607964.html
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ülkenin yeniden inşası için bu yıl 17 milyar dolar almayı bekliyoruz
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ülkenin yeniden inşası için bu yıl 17 milyar dolar almayı bekliyoruz
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın bu yıl, çatışmalar sonucunda hasar gören ve restorasyonuna öncelik verilecek mülkler için 17 milyar dolar almayı... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T22:42+0300
2023-01-10T22:42+0300
2023-01-10T22:43+0300
denis şmıgal
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Ukrayna Başbakanı Şmıgal, "Ülkenin yeniden inşası için bu yıl 17 milyar dolar almayı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.Kabine toplantısında konuşan Şmıgal, "Bugün, net olan kaynaklardan restorasyon için beklediğimiz toplam miktar yaklaşık 110 milyar grivna (yaklaşık 3 milyar dolar). Toplamda, bu yıl, hasar görmüş ve restorasyonuna öncelik verilecek mülkler için 17 milyar dolar veya 680 milyar grivna almayı bekliyoruz" dedi.Çatışmalar sonucunda hasar gören binaların restorasyonuna bu yıl başlamayı planladıklarını belirten Şmıgal, gerekli finansmanın 35 milyar grivnasının (952,3 milyon dolar) Ukrayna bütçesinden, geriye kalanının el konulacak Rus fonları, uluslararası ortaklar ve bağış fonlarından gelecek yardımlardan karşılanacağını kaydetti.Daha önce, Ukrayna makamları, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası, Ukrayna'yı eski haline getirmenin maliyetini 349 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
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denis şmıgal, ukrayna, ukrayna krizi
denis şmıgal, ukrayna, ukrayna krizi
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ülkenin yeniden inşası için bu yıl 17 milyar dolar almayı bekliyoruz
22:42 10.01.2023 (güncellendi: 22:43 10.01.2023) Abone ol
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın bu yıl, çatışmalar sonucunda hasar gören ve restorasyonuna öncelik verilecek mülkler için 17 milyar dolar almayı beklediğini söyledi.
Ukrayna Başbakanı Şmıgal, "Ülkenin yeniden inşası için bu yıl 17 milyar dolar almayı bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Kabine toplantısında konuşan Şmıgal, "Bugün, net olan kaynaklardan restorasyon için beklediğimiz toplam miktar yaklaşık 110 milyar grivna (yaklaşık 3 milyar dolar). Toplamda, bu yıl, hasar görmüş ve restorasyonuna öncelik verilecek mülkler için 17 milyar dolar veya 680 milyar grivna almayı bekliyoruz" dedi.
Çatışmalar sonucunda hasar gören binaların restorasyonuna bu yıl başlamayı planladıklarını belirten Şmıgal, gerekli finansmanın 35 milyar grivnasının (952,3 milyon dolar) Ukrayna bütçesinden, geriye kalanının el konulacak Rus fonları, uluslararası ortaklar ve bağış fonlarından gelecek yardımlardan karşılanacağını kaydetti.
Daha önce, Ukrayna makamları, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası, Ukrayna'yı eski haline getirmenin maliyetini 349 milyar dolar olarak hesaplamıştı.