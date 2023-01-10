https://sputniknews.com.tr/20230110/trumptan-kisisel-ofisinde-gizli-belgeler-bulunan-bidena-tepki-1065609420.html

Trump'tan kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunan Biden'a tepki

Trump'tan kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulunan Biden'a tepki

Eski ABD Başkanı Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın eski ofisinde "gizli belgeler" bulunmasıyla ilgili "FBI ne zaman Biden'ın evlerine, hatta belki de Beyaz... 10.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-10T23:38+0300

2023-01-10T23:38+0300

2023-01-10T23:40+0300

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truth social

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına tepki gösterdi."FBI ne zaman Biden'ın evlerine, hatta belki de Beyaz Saray'a baskın düzenleyecek?" ifadesini kullanan Trump, söz konusu belgelerin kesinlikle "gizli" kategorisinde olduğunu söyledi.Trump diğer paylaşımlarda Biden'ın kurucusu olduğu söz konusu düşünce kuruluşunun Çin'den 54 milyon dolar aldığını öne sürerek "(Çinliler) gizli belgeleri gördüler" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün, Biden'ın Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini kaydetmişti.Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurmuştu.Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230110/abd-baskani-bidenin-eski-kisisel-ofisinde-gizli-belgeler-bulundu-1065576640.html

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gizli, gizli belgeler, donald trump, joe biden, truth social