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Tokyo'da enflasyon artışı son 40 yılın rekorunu kırdı: Yüzde 4
Tokyo'da enflasyon artışı son 40 yılın rekorunu kırdı: Yüzde 4
Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle Aralık 2022'de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T07:20+0300
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ekonomi
japonya
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enflasyon
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İçişleri ve İletişim Bakanlığı (Soumu) verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 16 aydır yükselişini sürdürüyor.Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Aralık 2022'de Tokyo'da TÜFE, Aralık 2021'deki orana kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artış oranı olarak kayda geçti.Aralık 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,5 artarken, şehir gazı yüzde 36 ve elektrik yüzde 26 yükseldi.Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon Yeni'nin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221223/japonyada-enflasyon-son-41-yilin-rekorunu-kirdi-yuzde-37-1064900076.html
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japonya, tokyo, enflasyon
japonya, tokyo, enflasyon

Tokyo'da enflasyon artışı son 40 yılın rekorunu kırdı: Yüzde 4

07:20 10.01.2023
© AFP 2022 / RICHARD A. BROOKSJaponya, çarşı, pazar, market, alışveriş, enflasyon, gıda
Japonya, çarşı, pazar, market, alışveriş, enflasyon, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / RICHARD A. BROOKS
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Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle Aralık 2022'de, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 yükseldi.
İçişleri ve İletişim Bakanlığı (Soumu) verilerine göre, değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon 16 aydır yükselişini sürdürüyor.
Yükselen enerji ve ham madde maliyetlerinin etkisiyle, Aralık 2022'de Tokyo'da TÜFE, Aralık 2021'deki orana kıyasla yüzde 4 artış kaydetti.
Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artış oranı olarak kayda geçti.
Aralık 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 7,5 artarken, şehir gazı yüzde 36 ve elektrik yüzde 26 yükseldi.
Enflasyon artışının nedenleri arasında, enerji ve ham madde maliyetlerinin yükselişi ile döviz kurları karşısında Japon Yeni'nin aralıklarla yaşadığı değer kayıpları gösteriliyor.
Japon yeni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2022
EKONOMİ
Japonya'da enflasyon son 41 yılın rekorunu kırdı: Yüzde 3.7
23 Aralık 2022, 08:35
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