https://sputniknews.com.tr/20230110/televizyon-izlerken-tavandan-3-metrelik-yilan-dustu-1065583001.html

Televizyon izlerken tavandan 3 metrelik yılan düştü

Televizyon izlerken tavandan 3 metrelik yılan düştü

Malezya'da bir aile, evinde televizyon izlerken tavandan 3 metrelik bir piton yılanı çıktı. Yılanı yakalamak ekiplerin 3 saatini aldı. 10.01.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

piton

malezya

yılan

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Malezya'nın Sarawak kentine bağlı Miri semtinde bulunan Kampung Pasir Lutong bölgesinde bir aile, evinde televizyon izlerken tavandan 3 metrelik bir retiküle piton yılanı düştü.Miri Bölge Operasyon Kontrol Merkezi, dün yerel saatle 23.09'da olay yerine çağrıldı.Merkezin yetkilisi Mirwan Shah Bin Masri, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yarım saat içinde 4 görevlinin eve geldiğini ve mutfakta saklanan bir 'davetsiz misafir' bulduklarını söyledi.Ekip, 17 kiloluk yılanı özel ekipman kullanarak evden çıkardı ve doğaya bıraktı."Pitonlar genellikle ormanda bulunur ve av ararlar" diyen Masri, "Pitonlar nehirlerin yakınında yaşayabilir ve yakınlarda nehir ve göllerin olduğu bölgelerde bulunabilir" ifadelerini kullandı.Masri, "Zamanlarının çoğunu yuvalarda veya yerin altında geçirirler. Dinlenirken, ürktüklerinde veya savunmaya geçtiklerinde, bu pitonlar sıkıca bir top şeklinde kıvrılır ve savunmasız kafalarını halkaların arasına gizler" diye konuştu.Yılanı yakalamanın yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.Retiküle pitonlar, dünya üzerindeki en büyük yılan türleri olarak öne çıkıyor.En uzun retiküle piton yaklaşık 10 metre olarak ölçülürken genelde boyları 6 metreyi geçebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220419/japonyada-kaybolan-piton-sahibinin-aracinda-bulundu-1055670368.html

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